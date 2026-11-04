Виновата уже не Украина: Трамп назвал причину неудач республиканцев и высокой цены на топливо

Как сообщает Reuters, особое внимание было уделено росту цен на топливо на американских автозаправках, что непосредственно повлияло на настроения избирателей.

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Что заявил Трамп о поражении на выборах

Трамп отметил, что скачок цен на бензин произошел именно из-за иранского конфликта и помешал гражданам полноценно оценить внутреннюю ситуацию в стране. Еще несколько недель назад в этом он обвинял Зеленского и удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России.

У нас на самом деле лучшая экономика... Знаете, во время моего первого срока у нас была лучшая экономика. То, что у нас есть сейчас, – значительно лучше. Но из-за цен на бензин люди не замечают этого так, как замечали бы при других обстоятельствах. А ситуация с бензином возникла из-за Ирана– заявил американский президент.

Оценивая геополитический аспект и настроения общества, спикер отметил, что избиратели, несмотря на все сложности, осознают важность предпринятых шагов.

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Я думаю, что отчасти это был Иран, но в то же время люди поняли важность того, что я сделал с Ираном– подчеркнул он.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Трамп также высказался о дальнейшей работе над законодательными инициативами в Конгрессе. По его убеждению, представители Демократической партии будут направлять законопроекты, которые он считает безумными.

Он подчеркнул, что без колебаний будет блокировать такие предложения, пока оппоненты не перейдут к конструктивному диалогу.

Через несколько месяцев вето они позвонят и скажут: "Как нам это уладить?" И мы будем работать вместе– подытожил Трамп.

К слову, спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал тяжелое поражение республиканцев на выборах в Конгресс США 4 ноября. Политик выразил разочарование результатами, однако пообещал восстановить контроль над Палатой в 2028 году.