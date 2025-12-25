Захарова заявила, что в мирных переговорах есть "медленное, но уверенное движение"
- Захарова заявила о медленном, но уверенном движении в переговорах с США по войне против Украины.
- Она обвинила западноевропейские страны в препятствовании продвижению переговорного процесса.
В МИД России заявили о якобы прогрессе в переговорах с США по войне против Украины. Она перекладывает ответственность за проблемы в диалоге на европейских партнеров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
С каким заявлением выступила Захарова?
В переговорном процессе по украинскому урегулированию (войны России против Украины – 24 Канал) – я имею в виду переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки – наблюдается медленное, но уверенное движение вперед,
– сказала Захарова.
В то же время представитель МИД РФ заявила, что продвижению переговорного процесса якобы мешают отдельные западноевропейские страны.
Зеленский провел переговоры с Кушнером и Виткоффом
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждая дальнейшие мирные инициативы.
Зеленский поблагодарил за поздравления с Рождеством и выразил надежду на эффективность рождественских договоренностей для длительного мира.