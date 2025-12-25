Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

З якою заявою виступила Захарова?

У переговорному процесі щодо українського врегулювання (війни Росії проти України – 24 Канал) – я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки – спостерігається повільний, але впевнений рух вперед,

– сказала Захарова.

Водночас представниця МЗС РФ заявила, що просуванню переговорного процесу нібито заважають окремі західноєвропейські країни.

Зеленський провів переговори з Кушнером і Віткоффом