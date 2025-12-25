Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
З якою заявою виступила Захарова?
У переговорному процесі щодо українського врегулювання (війни Росії проти України – 24 Канал) – я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки – спостерігається повільний, але впевнений рух вперед,
– сказала Захарова.
Водночас представниця МЗС РФ заявила, що просуванню переговорного процесу нібито заважають окремі західноєвропейські країни.
Зеленський провів переговори з Кушнером і Віткоффом
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, обговорюючи подальші мирні ініціативи.
Зеленський подякував за привітання з Різдвом і висловив надію на ефективність різдвяних домовленостей для тривалого миру.