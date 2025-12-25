Про це він повідомив під час різдвяного заходу в Білому домі, пише 24 Канал.
У середу, 24 грудня, Трамп спілкувався із дітьми телефоном, обговорюючи подорож Санта-Клауса світом. Так під час однієї з таких розмов президент США зауважив, що міг би говорити значно довше, однак державні справи змушують його повертатись до серйозніших тем.
Можна було б так говорити весь день. Але нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, хоча цим можна було б займатися весь день,
– сказав Трамп.
Також під час різдвяного заходу президент США зробив низку інших заяв. Зокрема Трамп пожартував, що влада повинна стежити, аби "Санту не підмінили" і щоб у країну не потрапив "поганий Санта".
Крім того, президент наголосив, що США потрібні "люди із високим IQ" та похвалився високими економічними показниками. Мовляв, ВВП зріс до 4,3% – на два відсоткові пункти більше, ніж очікувалося, що, за його словами, є результатом введених тарифів.
Як Трамп планує врегулювати війну в Україні?
У листопаді 2025 року Дональд Трамп представив світові мирний план для припинення війни в Україні. 28 пунктів угоди підготував спецпредставник США Стів Віткофф разом із представниками Росії.
Однак Європейський Союз та Україна визнали цей документ більш вигідним для Росії, ніж для України. Тож українська, європейська та американська сторони розпочали роботу над доопрацюванням документа.
Вже вкінці грудня 2025 року Володимир Зеленський вперше представив версію 20-пунктної угоди та назвав її "базовим документом про закінчення війни". Про усі пункти угоди читайте у матеріалі 24 Каналу.