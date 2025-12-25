Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Должен вернуться к вопросам Украины, России и Китая: Трамп сделал ряд заявлений на рождественском празднике

С каким заявлением выступила Захарова?

В переговорном процессе по украинскому урегулированию (войны России против Украины – 24 Канал) – я имею в виду переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки – наблюдается медленное, но уверенное движение вперед,

– сказала Захарова.

В то же время представитель МИД РФ заявила, что продвижению переговорного процесса якобы мешают отдельные западноевропейские страны.

Зеленский провел переговоры с Кушнером и Виткоффом