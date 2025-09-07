Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился новым заявлением. Он назвал гарантии безопасности "разделением" Украины на три части.

Что известно о новом заявлении Орбана?

Виктор Орбан заявил, что Украину "поделят" на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.

Он убежден, что нынешние разговоры в Европе о гарантиях безопасности фактически признают российскую зону – мол, теперь определяется не то, будет ли существовать такая зона, а то, какими будут ее размер и структура.

Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты идут только о том, сколько регионов она должна включать,

– заявил премьер Венгрии.

По словам Орбана, границы так называемой "демилитаризованной зоны" якобы пока обсуждаются.

Что говорят о гарантиях безопасности для Украины?