Трамп бы этого хотел: эксперт-международник предположил, почему лидер США вдруг похвалил Украину

Президент США Дональд Трамп неожиданно похвалил как украинскую армию, так и Владимира Зеленского. Но не стоит забывать, что американский лидер может очень быстро публично изменить свое мнение.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что Трамп неоднократно публично менял свою риторику. Поэтому не стоит удивляться, если уже на следующий день все услышат критику в отношении украинского президента. Это уже неоднократно происходило.

Почему Трамп публично похвалил Украину?

5 мая Трамп во время интервью Salem News Channel заявил, что ему нравится Владимир Зеленский, который является "хитрым парнем". Он убежден, что Вооруженные Силы Украины демонстрируют действительно высокий уровень боеспособности. Также ВСУ сильнее любой европейской армии.

Как отметил Желиховский, такая похвала со стороны американского президента – это всегда приятный сигнал. Трамп обратил внимание на то, как отчаянно борется Украина против российского агрессора. И все это происходит на фоне нехватки некоторого вооружения. В частности и ракет к ПВО.

Несмотря на это, такие комплименты могла быть связана из-за поведения европейских союзников во время операции на Ближнем Востоке. Они фактически отказались помочь Соединенным Штатам, о чем неоднократно заявлял Дональд Трамп. Украина все же сделала шаг навстречу США.

Трамп видит, что Украина еще и готова помогать другим странам. Мы подписываем соглашения и готовы предоставить те технологии, которые защитили бы партнерские к США страны на Ближнем Востоке. Трамп осознает, что Украина – сильный игрок. Не хочу показаться слишком большим оптимистом, но, думаю, что Трамп хотел бы иметь такого союзника как Украина,

– отметил Желиховский.

Обратите внимание! Украина помогает США защищать их военные базы на Ближнем Востоке. Киев предоставил экипажи и дроны-перехватчики, которые сбивают иранские "Шахеды". Также Украина подписала 10-летние договоры на расширение оборонного сотрудничества с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Также есть запросы о сотрудничестве еще от 11 стран.

Как Украине воспользоваться такой позицией Трампа?

По словам Желиховского, Украине в любом случае нужно иметь прочные отношения с Соединенными Штатами и Дональдом Трампом. Наше государство зависит от поставок некоторого американского оружия. В том числе и ракет к ЗРК Patriot.

Понятно, что "маятник" может качнуться в другую сторону – и Трамп начнет критиковать. Поэтому сейчас не стоит рассчитывать, что он как-то кардинально изменил свои подходы. Конечно, он может определенным образом восхищаться нашей борьбой. Но это Трамп. У него есть свои взгляды,

– отметил Желиховский.

В конце марта Владимир Зеленский прокомментировал позицию Трампа по Украине. Американский лидер прежде всего сосредоточен на интересах собственной страны. Он честно об этом говорит. В то же время Трамп действительно стремится завершить войну в Украине. Однако Украина тут тоже имеет свои красные линии, от которых не отступит.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заметил, что отношения Зеленского и Трампа прошли сквозь разные фазы. Трамп был искренне удивлен, что Путин не соглашается на выгодные предложения по завершению войны. А Зеленский при этом не собирается уступать.