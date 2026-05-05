Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що Трамп неодноразово публічно змінював свою риторику. Тому не варто дивуватися, якщо вже наступного дня усі почують критику щодо українського президента. Це вже неодноразово відбувалося.

Чому Трамп публічно похвалив Україну?

5 травня Трамп під час інтерв'ю Salem News Channel заявив, що йому подобається Володимир Зеленський, який є "хитрим хлопцем". Він переконаний, що Збройні Сили України демонструють дійсно високий рівень боєздатності. Також ЗСУ є сильнішими за будь-яку європейську армію.

Як наголосив Желіховський, така похвала з боку американського президента – це завжди приємний сигнал. Трамп звернув увагу на те, як відчайдушно бореться Україна проти російського агресора. І все це відбувається на тлі нестачі деякого озброєння. Зокрема й ракет до ППО.

Попри це, такі компліменти могла бути пов'язана через поведінку європейських союзників під час операції на Близькому Сході. Вони фактично відмовилися допомогти Сполученим Штатам, про що неодноразово заявляв Дональд Трамп. Україна все ж таки зробила крок назустріч США.

Трамп бачить, що Україна ще й готова допомагати іншим країнам. Ми підписуємо угоди та готові надати ті технології, які захистили б партнерські до США країни на Близькому Сході. Трамп усвідомлює, що Україна – сильний гравець. Не хочу здатися аж надто великим оптимістом, але, гадаю, що Трамп хотів би мати такого союзника як Україна,

– зазначив Желіховський.

Зверніть увагу! Україна допомагає США захищати їхні військові бази на Близькому Сході. Київ надав екіпажі та дрони-перехоплювачі, які збивають іранські "Шахеди". Також Україна підписала 10-річні договори на розширення оборонного співробітництва з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Також є запити про співпрацю ще від 11 країн.

Як Україні скористатися такою позицією Трампа?

За словами Желіховського, Україні в будь-якому разі потрібно мати міцні відносини зі Сполученими Штатами та Дональдом Трампом. Наша держава залежить від постачання деякої американської зброї. Зокрема й ракет до ЗРК Patriot.

Зрозуміло, що "маятник" може хитнутися в інший бік – і Трамп почне критикувати. Тому зараз не варто розраховувати, що він якось кардинально змінив свої підходи. Звісно, він може певним чином захоплюватися нашою боротьбою. Але це Трамп. У нього є свої погляди,

– зауважив Желіховський.

Наприкінці березня Володимир Зеленський прокоментував позицію Трампа щодо України. Американський лідер насамперед зосереджений на інтересах власної країни. Він чесно про це говорить. Водночас Трамп справді прагне завершити війну в Україні. Однак Україна тут теж має свої червоні лінії, від яких не відступить.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер зауважив, що відносини Зеленського і Трампа пройшли крізь різні фази. Трамп був щиро здивований, що Путін не погоджується на вигідні пропозиції щодо завершення війни. А Зеленський при цьому не збирається поступатися.