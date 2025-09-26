Во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп удивил европейцев и Киев проукраинскими заявлениями. Американский президент подчеркнул, что Украина способна победить в войне. Более того, может вернуть все утраченные территории. Дональд Туск предостерег об опасности, которая может скрываться за резкой сменой риторики главы США.

Лесть Трампа в адрес Украины, на самом деле, может означать, что он отказывается от нее. Это премьер Польши отметил в посте в соцсети "Х", передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

В чем опасность проукраинской риторики Трампа?

Дональд Туск предупредил, что очевидный "проукраинский" сдвиг президента США может свидетельствовать о выходе Америки из войны с Россией.

Так, премьер обратил внимание на слова Трампа о том, что Украина при поддержке ЕС может вернуть все свои территории. По мнению Туска, этот "удивительный оптимизм" скрывает намерение Трампа сократить участие США в помощи Киеву и переложить ответственность за завершение войны на Европу.

"Правда лучше иллюзии", – подытожил свои рассуждения премьер Польши.

Напомним, что ранее президент США угрожал выйти из переговоров между Украиной и Россией. Он неоднократно признавал, что войну труднее завершить, чем он ожидал.

Трамп, который давно повторяет кремлевские тезисы о полномасштабном вторжении и говорил, что Украина никогда не вернет своих границ до 2014 года, удивил союзников, когда 23 сентября предположил, что Киев сможет воевать и полностью победить Россию при поддержке Европы.

"Мы и в дальнейшем будем поставлять оружие НАТО, а НАТО пусть делает с ним, что считает нужным. Успехов всем!", – говорится в том же посте политика.

Резкие развороты Трампа в подходе к конфликту – от осуждения президента России Владимира Путина как "абсолютно сумасшедшего" до объятий с ним на саммите в Аляске несколькими месяцами позже, – оставляют Киев и его партнеров в неизвестности относительно истинной позиции Вашингтона.

Что известно об изменении риторики Трампа в отношении Украины и России?