Трамп, вероятно, отказывается от Украины, – Туск о новой риторике президента США
- Дональд Туск предостерег, что проукраинская риторика Дональда Трампа может свидетельствовать о намерении США сократить свое участие в помощи Украине.
- Трамп, ранее критический в отношении Украины, удивил союзников заявлениями о возможности победы Украины при поддержке ЕС.
Во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп удивил европейцев и Киев проукраинскими заявлениями. Американский президент подчеркнул, что Украина способна победить в войне. Более того, может вернуть все утраченные территории. Дональд Туск предостерег об опасности, которая может скрываться за резкой сменой риторики главы США.
Лесть Трампа в адрес Украины, на самом деле, может означать, что он отказывается от нее. Это премьер Польши отметил в посте в соцсети "Х", передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
В чем опасность проукраинской риторики Трампа?
Дональд Туск предупредил, что очевидный "проукраинский" сдвиг президента США может свидетельствовать о выходе Америки из войны с Россией.
Так, премьер обратил внимание на слова Трампа о том, что Украина при поддержке ЕС может вернуть все свои территории. По мнению Туска, этот "удивительный оптимизм" скрывает намерение Трампа сократить участие США в помощи Киеву и переложить ответственность за завершение войны на Европу.
"Правда лучше иллюзии", – подытожил свои рассуждения премьер Польши.
Напомним, что ранее президент США угрожал выйти из переговоров между Украиной и Россией. Он неоднократно признавал, что войну труднее завершить, чем он ожидал.
Трамп, который давно повторяет кремлевские тезисы о полномасштабном вторжении и говорил, что Украина никогда не вернет своих границ до 2014 года, удивил союзников, когда 23 сентября предположил, что Киев сможет воевать и полностью победить Россию при поддержке Европы.
"Мы и в дальнейшем будем поставлять оружие НАТО, а НАТО пусть делает с ним, что считает нужным. Успехов всем!", – говорится в том же посте политика.
Резкие развороты Трампа в подходе к конфликту – от осуждения президента России Владимира Путина как "абсолютно сумасшедшего" до объятий с ним на саммите в Аляске несколькими месяцами позже, – оставляют Киев и его партнеров в неизвестности относительно истинной позиции Вашингтона.
Что известно об изменении риторики Трампа в отношении Украины и России?
- В посте за 23 сентября Дональд Трамп расхвалил Украину и высоко оценил ее перспективы победить в войне. В то же время он раскритиковал Россию, указав на ее большие экономические проблемы.
- NYT увидело в изменении риторики Трампа намерение "умыть руки" и подготовить почву для восстановления отношений с Москвой.
- Владимир Зеленский тем временем назвал пост Трампа "сюрпризом" и позитивным сигналом.
- Издание WSJ тем временем пишет о том, что Трамп изменил риторику в отношении Украины после консультаций с советниками и ознакомления с планами украинского наступления.
- Представитель Еврокомиссии заявил, что на изменение позиции Трампа повлиял его регулярный контакт с президентом Урсулой фон дер Ляйен.
- Доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий в комментарии 24 Каналу заявил, что вряд ли Трамп решит полностью откреститься от войны в Украине. Президент США хорошо осознает, насколько важна наша страна и результат войны для всего региона.