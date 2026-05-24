Этого очень хочет Трамп: какой интересный сценарий стремятся реализовать США в отношении НАТО

Состоялся саммит министров иностранных дел стран Альянса. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "это не тот уровень, на котором они будут обсуждать недовольство Трампа союзниками" и призвал дождаться встречи в Турции в июле.

Сегодня НАТО действительно находится в момент своего наибольшего кризиса. Такое мнение 24 Каналу высказал глава центра политических студий "Доктрина", политолог-международник Ярослав Божко, отметив, что такого не было за все годы существования организации.

Почему Трамп хочет отделиться от союза с Европой?

Если вспомнить годы "холодной войны", противостояния с СССР – такого кризиса еще не было. Альянс теряет свою внутриполитическую логику. Она базировалась на довольно простом обмене – США дают Европе вооруженную защиту, а Европа отказывается от значительной части политического и экономического суверенитета.

Речь шла о прекращении самостоятельной игры. Европа должна была стать элементом американо-центричной глобальной системы. В итоге все сломалось, Соединенные Штаты решили, что для них это невыгодно. Европа решила, что хочет больше автономии, хочет быть центром силы. Поэтому модель полностью разрушилась.

"Сопутствующие события это подтверждают и придают конкретный смысл. Фактически ключевой причиной является то, что изменилась модель взаимодействия США и Европы. Для Трампа желательно выйти из Европейского Союза, вывести войска или оставить там небольшие контингенты, чтобы не тратить на это средства", – подчеркнул Ярослав Божко.

Зато Европа и дальше должна зависеть от Соединенных Штатов, американский президент хочет сохранить такую зависимость. Особенно в энергетическом секторе и секторе безопасности. В ЕС стремятся сохранить американские войска на континенте, поэтому поддерживают идею единства с НАТО. Впрочем, в случае отказа США от взаимоотношений, Европа начнет диверсифицировать поставки энергоносителей, искать пути независимости в геополитике.

Мы находимся во времена больших перемен. Ведь старой евроатлантической конструкции уже нет. По ней исчез консенсус, поэтому мы увидим что-то другое,

– отметил политолог-международник.

Главной проблемой является то, что США не заинтересованы в том, чтобы хоть как-то гарантировать европейскую безопасность. Европа уже потеряла свою приоритетность для Америки, изменились торговые пути, изменилась внешнеполитическая конструкция. Ресурсов США не хватает везде, поэтому они должны сосредоточиться на Тихоокеанском регионе. А присутствие в Европе постепенно уменьшится.

Что говорил Трамп об отношениях с Европой?

С начала своей каденции Дональд Трамп критикует Европу и угрожает прекратить их оборонное сотрудничество. Он требует от европейцев большей вовлеченности в вопросы Украины. По его мнению, большинство помощи должно поступать именно от ЕС.

Со своей стороны Трамп инициировал создание новой структуры, которая получила название "Совет мира". Она может стать альтернативой для ООН. Туда в основном вошли страны Глобального юга. Главой стал сам Дональд Трамп.