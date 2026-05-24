Сьогодні НАТО справді перебуває у момент своєї найбільшої кризи. Таку думку 24 Каналу висловив голова центру політичних студій "Доктрина", політолог-міжнародник Ярослав Божко, зауваживши, що такого не було за всі роки існування організації.

Чому Трамп хоче відокремитися від союзу з Європою?

Якщо згадати роки "холодної війни", протистояння з СРСР – такої кризи ще не було. Альянс втрачає свою внутрішньополітичну логіку. Вона базувалася на доволі простому обміні – США дають Європі збройний захист, а Європа відмовляється від значної частини політичного та економічного суверенітету.

Мовилось про припинення самостійної гри. Європа мала стати елементом американо-центричної глобальної системи. У підсумку все зламалося, Сполучені Штати вирішили, що для них це невигідно. Європа вирішила, що хоче більше автономії, хоче бути центром сили. Тому модель повністю зруйнувалася.

"Супутні події це підтверджують і надають конкретного змісту. Фактично ключовою причиною є те, що змінилася модель взаємодії США та Європи. Для Трампа бажано вийти з Європейського Союзу, вивести війська або залишити там невеликі контингенти, щоб не витрачати на це кошти", – підкреслив Ярослав Божко.

Натомість Європа й далі має залежати від Сполучених Штатів, американський президент хоче зберегти таку залежність. Особливо в енергетичному та безпековому секторах. В ЄС прагнуть зберегти американські війська на континенті, тому підтримують ідею єдності з НАТО. Втім у випадку відмови США від взаємин, Європа почне диверсифікувати постачання енергоносіїв, шукатиме шляхи незалежності у геополітиці.

Ми перебуваємо у часи великих змін. Адже старої євроатлантичної конструкції уже немає. Щодо неї зник консенсус, тому ми побачимо щось інше,

– зауважив політолог-міжнародник.

Головною проблемою є те, що США не зацікавлені у тому, щоб хоч якось гарантувати європейську безпеку. Європа уже втратила свою пріоритетність для Америки, змінилися торгівельні шляхи, змінилася зовнішньополітична конструкція. Ресурсів США не вистачає скрізь, тому вони мають зосередитися на Тихоокеанському регіоні. А присутність у Європі поступово зменшиться.

Що говорив Трамп про відносини з Європою?

Від початку своєї каденції Дональд Трамп критикує Європу та погрожує припинити їхню оборонну співпрацю. Він вимагає від європейців більшої залученості до питань України. На його думку, більшість допомоги має надходити саме від ЄС.

Зі свого боку Трамп ініціював створення нової структури, яка отримала назву "Рада миру". Вона може стати альтернативою для ООН. Туди здебільшого увійшли країни Глобального півдня. Очільником став сам Дональд Трамп.