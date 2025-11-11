Похоже на "торги", – политолог разобрал опасные заявления по переговорам с Россией

Президент США Дональд Трамп делает довольно противоречивые заявления о войне в Украине. Вероятно, между Штатами и Россией есть какая-то непубличная коммуникация.

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным происходят определенные "торги". Это очень опасно.

Смотрите также Сколько войн реально завершил Трамп и как верит, что попадет "в рай", закончив войну в Украине

Для чего это Трампу?

Максим Джигун отметил, что странные заявления от Путина являются угрожающими. В частности, Дональд Трамп заявил, что война в Украине больше не угрожает миру. Также у него было заявление о том, что они "достигли большого прогресса", и якобы уже в ближайшие месяцы "могут получить результат".

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров выдал, что готов встретиться с американским коллегой Марко Рубио. Но он отметил, что для этого "должны быть учтены российские интересы".

Кроме того, есть информация, что администрация Трампа снова пытается смягчить позицию ООН по войне в Украине. То есть Штаты предлагают убрать из резолюции организации формулировку, подтверждающую суверенитет Украины и осуждающую оккупацию Крыма и других украинских регионов Россией.

Все эти вещи наводят на мысль о том, что происходят какие-то "торги" между Россией и Штатами. О том, что Трамп хочет чем-то замирить, залюбить Путина и продемонстрировать ему, что "только прекрати, а дальше все будет хорошо, мы гарантируем". Это действительно ужасает,

– предположил политолог.

По его словам, возможно, россияне нашли очередной подход к американцам, который заставляет их быть в позиции силы. На такое мнение побуждают именно такие заявления лидера США.

Встреча Трампа и Путина: что известно?