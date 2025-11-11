Схоже на "торги", – політолог розібрав небезпечні заяви щодо переговорів з Росією

Президент США Дональд Трамп робить досить суперечливі заяви про війну в Україні. Ймовірно, між Штатами та Росією є якась непублічна комунікація.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун озвучив 24 Каналу думку, що між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним відбуваються певні "торги". Це дуже небезпечно.

Для чого це Трампу?

Максим Джигун зазначив, що дивні заяви від Путіна є загрозливими. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що війна в Україні більше не загрожує світу. Також у нього була заява про те, що вони "досягнули великого прогресу", і нібито вже у найближчі місяці "можуть отримати результат".

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров видав, що готовий зустрітися з американським колегою Марко Рубіо. Але він наголосив, що для цього "мають бути враховані російські інтереси".

Крім того, є інформація, що адміністрація Трампа знову намагається пом'якшити позицію ООН щодо війни в Україні. Тобто Штати пропонують прибрати з резолюції організації формулювання, що підтверджує суверенітет України та засуджує окупацію Криму та інших українських регіонів Росією.

Усі ці речі наводять на думку про те, що відбуваються якісь "торги" між Росією та Штатами. Про те, що Трамп хоче чимось замирити, залюбити Путіна та продемонструвати йому, що "тільки припини, а далі все буде добре, ми гарантуємо". Це дійсно жахає,

– припустив політолог.

За його словами, можливо, росіяни знайшли черговий підхід до американців, який змушує їх бути в позиції сили. На таку думку спонукають саме такі заяви лідера США.

Зустріч Трампа та Путіна: що відомо?