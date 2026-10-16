Трамп действует примитивно: почему президент США внезапно набросился на Украину

Дональд Трамп оказывает мощное информационное давление, чтобы заставить Украину поскорее заключить соглашение с Россией. Однако эта волна не будет длительной. Совсем скоро Трамп может "переключиться" в другую сторону.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, Трамп действует довольно примитивно. Он рассчитывает исключительно на короткий спринт и напор. Если такой подход не срабатывает, он сразу меняет тактику. Американские аналитики даже называют это принципом TACO ("Trump always chickening out"). Трамп отступает перед реальными препятствиями.

Почему Трампу легко договориться с Путиным?

Как подчеркнул Олещук, российский диктатор фактически дает Трампу возможность заработать деньги. Президент США охотно на это соглашается.

С Путиным ему проще договариваться. Он предлагает Трампу и его семье большие деньги. Получишь "Лукойл", нефть и дизель. Вот это для него конструктивный разговор. А ценности, обязательства и поддержка союзников – пустые слова,

– отметил Олещук.

При этом история с дизельным топливом для США – лишь маневр со стороны Кремля. Их главная цель – снять американские санкции. Также там пытаются расшатать ситуацию в Европе, где активизировались пророссийские политики. В частности, лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель, которая призывает покупать российские энергоносители.

Политолог объяснил, почему Трамп набросился на Украину: смотрите видео 24 Канала

Когда Трамп перестанет давить на Украину?

По оценке эксперта, интенсивная волна давления продлится еще несколько недель перед выборами в США. Если Трампу не удастся сломить позицию Украины, он быстро переключится на другие темы из-за собственных внутриполитических проблем и риска поражения республиканцев.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся уже 3 ноября. Политолог уже объяснил, что изменится, если победят демократы по крайней мере в Палате представителей.