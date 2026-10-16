Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, Трамп діє досить примітивно. Він розраховує виключно на короткий спринт і нахрап. Якщо такий підхід не спрацьовує, то він одразу змінює тактику. Американські аналітики навіть називають це принципом TACO ("Trump always chickening out"). Трамп відступає перед реальними перешкодами.

Чому Трампу легко домовитися з Путіним?

Як наголосив Олещук, російський диктатор фактично дає можливість Трампу заробити гроші. Президент США охоче на це погоджується.

З Путіним йому простіше домовлятися. Він пропонує Трампу та його родині великі гроші. Отримаєш "Лукойл", нафту та дизель. Ось це для нього конструктивна розмова. А цінності, зобов'язання та підтримка союзників – порожні звуки,

– зазначив Олещук.

При цьому історія з дизелем для США є лише маневром від Кремля. Їхня головна мета – зняти американські санкції. Також там намагаються розхитати ситуацію в Європі, де активізувалися проросійські політики. Зокрема, лідерка "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель, яка закликає купувати російські енергоносії.

Політолог пояснив, чому Трамп кинувся на Україну: дивіться відео 24 Каналу

Коли Трамп перестане тиснути на Україну?

За оцінкою експерта, інтенсивна хвиля тиску триватиме ще кілька тижнів перед виборами в США. Якщо Трампу не вдасться зламати позицію України, він швидко перемкнеться на інші теми через власні внутрішньополітичні проблеми та ризик поразки республіканців.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться вже 3 листопада. Політолог вже пояснив, що зміниться, якщо демократи переможуть принаймні в Палаті представників.