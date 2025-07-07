Разведка Британии рассмотрела заключение экс-заместителя министра обороны в России

В России приговорили бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по обвинениям в хищениях и легализации преступных доходов.

Его заключение проанализировала британская разведка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Министерства обороны Великобритании в соцсети Х.

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Почему посадили Иванова в тюрьму

Британская разведка объясняет, что Тимур Иванов является самым известным лицом, осужденным российским правительством за хищение средств чиновниками ниже уровня исполнительной власти или кабинета министров.

Отмечается, что соответствующие преследования также затронули несколько других чиновников, которые также имеют тесные связи с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу, которого уволили с должности в 2024 году.

Хотя глубоко укоренившаяся коррупция, существующая в Минобороны России, существенно подрывает эффективность российской армии, целью российской власти почти наверняка не является полное искоренение коррупции; такое поведение является фундаментальным для функционирования российского режима,

– говорится в отчете.

Зато согласно обнародованной информации, российские власти скорее всего пытаются ограничить коррупцию до более управляемых уровней, которые имеют меньшее влияние на функционирование оборонного ведомства.

Напомним, Иванова задержали еще в апреле 2024 года. Пропагандисты со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что следствие будет добиваться его ареста. Вместе с ним задержали еще трех человек.

Уже 1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил его. Кроме заключения сроком на 13 лет, приговором суда ему назначили штраф в размере 100 миллионов рублей и лишили государственных наград.