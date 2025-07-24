Сенаторы США обеспокоены из-за закона о НАБУ и САП: к чему они призвали

На фоне принятого ВР законопроекта №12414, который фактически предусматривает ликвидацию независимости НАБУ и САП, подчинив их генпрокурору, американские сенаторы Джин Шахин (Демократическая партия) и Линдси Грэм (Республиканская партия) сделали заявление.

Сенаторы обеспокоены тем, что такое решение украинской власти, которое уже вызвало волну протестов, подрывает существенный прогресс в борьбе с коррупцией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на их заявление в соцсети X.

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Что отметили Шахин и Грэм?

Представители Сената отметили, что Украина со времен Революции Достоинства сделала огромные успехи в борьбе с коррупцией, и этот прогресс был достигнут, когда наше государство боролось против российской агрессии.

Джин Шахин и Линдси Грэм акцентировали внимание на том, что принятый ВР и подписанный украинским президентом закон не только подрывает этот прогресс, но и противоречит боевому духу Украины, а также ожиданиям ее народа и международного сообщества.

К сведению! 48 народных депутатов ВР зарегистрировали законопроект, который предусматривает возвращение независимости НАБУ и САП.

Сенаторы добавили, что среди распространенных аргументов в пользу прекращения предоставления поддержки Украине как раз является то, что в нашей стране якобы царит коррупция.

Мы признаем, что Украина продолжает достигать прогресса на этом фронте, и призываем власть воздержаться от любых действий, подрывающих этот прогресс,

– говорится в заявлении Шахин и Грэма.

Сегодня, по словам сенаторов, значительная двухпартийная поддержка Украины продолжает существовать. Они отметили, что в интересах Украины и США – оправдать ожидания граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США.

Отметим, что республиканец и общественный деятель Борис Пинкус поделился тем, как в США реагируют на ликвидацию независимости НАБУ и САП. Он выразил мнение, что украинский парламент, поддержав законопроект №12414, повел себя странно.