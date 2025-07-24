Что пишут американские СМИ о ситуации в Украине?

Выбрал три консервативные и три либеральные американские медиа для сравнения того, что они пишут об Украине. Об этом пишет Остап Яриш, информирует 24 Канал.

К теме Борьба продолжается: как помешать преступному закону о НАБУ и САП?

FOX News: "В Украине произошли массовые протесты из-за закона, ослабляющего антикоррупционные органы страны и угрожающего их независимости. Такой шаг украинского правительства может ухудшить отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, который ранее обвинял украинского лидера в том, что он является "диктатором без выборов".

NBC: "Украина взорвалась гневом на Зеленского, угрожая единству военного времени. Активисты призвали к дальнейшим протестам из-за закона, подписанного президентом, который ограничивает деятельность двух главных антикоррупционных органов страны".

CNN: "В Украине – первые крупные протесты с начала полномасштабного вторжения. Решение Зеленского по ослаблению антикоррупционных органов вызвало возмущение по всей стране. Американская торговая палата заявила, что закон "подрывает доверие к антикоррупционным усилиям Украины".

Newsmax: "Борьба с глубоко укоренившейся коррупцией имеет решающее значение для сохранения доступа к миллиардам долларов западной помощи. Вместо того чтобы наложить вето, как требовали протестующие, Зеленский подписал закон, что поставило под угрозу общественную поддержку президента".

The Washington Post: "Принятый закон, по мнению многих, нивелирует антикоррупционные реформы, введенные после прозападной революции более 10 лет назад. Критики говорят, что это фактически отменит независимость НАБУ и САП".

Breitbart: "Закон усиливает правительственный надзор за двумя ключевыми антикоррупционными органами Украины. Этот шаг может значительно ослабить независимость этих органов и предоставить окружению Зеленского большее влияние на расследование против коррупции".

Не обошлось и без манипуляций. Некоторые из MAGA-блогеров (тоже ожидаемо) сразу подхватили новости, подав их в искаженном свете. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, например, написала, что люди вышли на протест якобы потому, что Зеленский "отказывается заключать соглашение и заканчивать войну" – и призвала к прекращению поставок оружия для Украины.

Примерно так выглядит освещение этого в США. Комментариев от Белого дома или Госдепа пока не было.