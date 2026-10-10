Виткофф рассказал, о чем договаривались США, Украина и союзники в Майами "в преддверии зимы"

Новый этап закрытых консультаций, направленных на поиск путей снижения напряженности на фронте и защиты критически важной инфраструктуры в Украине, состоялся в Майами 9 октября. Несмотря на высокую интенсивность диалога, громких заявлений о достижении договоренностей пока не прозвучало.

В частности, в своем посте в социальной сети X специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф опубликовал первые подробности о том, как завершился дипломатический раунд с участием представителей США, ЕС, Украины и НАТО. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Что обсуждали украинцы с союзниками в Майами?

После дипломатического раунда 9 октября между США, ЕС, Украиной и НАТО в Майами Стив Виткофф сообщил первые подробности об их итогах. По его словам, обсуждение "возможных путей деэскалации и завершения войны с Россией в преддверии зимы" прошло конструктивно.

Речь шла, среди прочего, и о "краткосрочных мерах, связанных с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерна), и гарантиях безопасности". А также о "долгосрочных договоренностях по безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов".

Виткофф подчеркнул, что "участники подтвердили совместную приверженность продолжению дипломатических усилий для достижения устойчивого мира". Но о каких-либо конкретных договоренностях не написал.

Вместе со Стивом Виткоффом американскую сторону на переговорах представлял Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и его ключевой советник по мирным миссиям. Накануне встречи, 8 октября, они провели закрытую консультацию с президентом США, где представили обновленный проект предложений и заслушали его директивы.

Украинская делегация прибыла в США в представительном составе. Туда вошли руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и председатель парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Европейскую сторону представляли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, возглавляющие так называемую коалицию желающих предоставить Украине будущие гарантии безопасности. От НАТО во встрече принимал участие руководитель частного офиса генерального секретаря Марка Рютте Джеффри ван Леувен. Также присутствовали представители Европейской Комиссии и других учреждений.

Сама встреча проходила в закрытом загородном клубе Shell Bay Club, совладельцем которого является сам Стив Виткофф. Это место, расположенное во Флориде, имеет закрытую инфраструктуру, обеспечивающую максимальную конфиденциальность переговоров, и уже стало неофициальным центром конфиденциальной дипломатии администрации Трампа. По предварительному плану, переговоры делегаций продлятся два дня.

О каком перемирии между Россией и Украиной может идти речь?

Главным предметом обсуждения, как предполагают СМИ, было заключение ограниченного перемирия, предусматривающего взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и прекращение атак на коммерческое судоходство в Черном море. Россия пытается увязать это с ослаблением санкций США и разблокированием замороженных активов.

Украина, со своей стороны, готова обсуждать такой формат, но настаивает на усилении давления на Россию и предоставлении действенных гарантий безопасности. Между тем Россия "продемонстрировала" свою готовность к переговорам, нанеся массированный удар по энергосистеме Киева, а также убив в Краматорске не менее 33 человек в автобусах.

Параллельно с дипломатическим процессом Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Владимиром Путиным о поставке 300 000 тонн дизельного топлива немедленно и еще 500 000 тонн в ноябре для стабилизации цен на топливо в США перед промежуточными выборами в Конгресс. Министерство финансов США уже выдало временную лицензию на эти операции.