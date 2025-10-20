США пока не присоединяются к плану ЕС по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине 140 миллиардов евро кредита. Вашингтон объясняет позицию рыночными рисками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Замороженные активы России: куда Еврокомиссия планирует потратить значительную часть средств

Поддерживает ли США инициативу ЕС?

Во время неформальных разговоров на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе американские чиновники сообщили европейским коллегам, что пока не присоединятся к плану ЕС.

Речь идет о расширении использования замороженных российских активов для поддержки Украины странами "Большой семерки".

По данным издания, США указали на риски для стабильности рынка. Другие собеседники отметили, что Вашингтон просто "избегает обязательств на этом этапе".

В министерстве финансов Соединенных Штатов воздержались от комментариев. Ранее глава ведомства Скотт Бессент заявлял, что страна готова использовать около 5 миллиардов долларов замороженных российских активов.

"Мы приняли резолюцию, которая говорит, что мы можем их конфисковать. Мы не говорили, что собираемся это сделать", – сказал Бессент.

Отказ США издание называет неудачей для Евросоюза, который пытался заручиться поддержкой всех членов G7 для привлечения до 140 миллиардов евро кредита для Киева.

Европейские чиновники выразили разочарование тем, что США отступают от плана на том этапе, когда они уже движутся вперед, поскольку администрация Трампа призывает ЕС больше использовать российские средства,

– говорится в материале.

Бельгия, где хранится большинство активов, предостерегает о рисках судебных исков и потери доверия к европейским финансовым центрам. Европейский центральный банк также выражал обеспокоенность по поводу ситуации.

Среди членов G7 Великобритания и Канада поддерживают план ЕС, тогда как Япония придерживается позиции, подобной американской.

Как используют замороженные активы России?