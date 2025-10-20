США наразі не приєднуються до плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для надання Україні 140 мільярдів євро кредиту. Вашингтон пояснює позицію ринковими ризиками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Заморожені активи Росії: куди Єврокомісія планує витратити значну частину коштів

Чи підтримує США ініціативу ЄС?

Під час неформальних розмов на полях зустрічі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня американські посадовці повідомили європейським колегам, що наразі не приєднаються до плану ЄС.

Йдеться про розширення використання заморожених російських активів для підтримки України країнами "Великої сімки".

За даними видання, США вказали на ризики для стабільності ринку. Інші співрозмовники зазначили, що Вашингтон просто "уникає зобов'язань на цьому етапі".

У міністерстві фінансів Сполучених Штатів утримались від коментарів. Раніше очільник відомства Скотт Бессент заявляв, що країна готова використовувати близько 5 мільярдів доларів заморожених російських активів.

"Ми ухвалили резолюцію, яка говорить, що ми можемо їх конфіскувати. Ми не казали, що збираємося це зробити", – сказав Бессент.

Відмову США видання називає невдачею для Євросоюзу, який намагався заручитися підтримкою всіх членів G7 для залучення до 140 мільярдів євро кредиту для Києва.

Європейські чиновники висловили розчарування тим, що США відступають від плану на тому етапі, коли вони вже рухаються вперед, оскільки адміністрація Трампа закликає ЄС більше використовувати російські кошти,

– йдеться в матеріалі.

Бельгія, де зберігається більшість активів, застерігає про ризики судових позовів і втрати довіри до європейських фінансових центрів. Європейський центральний банк також висловлював занепокоєння щодо ситуації.

Серед членів G7 Велика Британія та Канада підтримують план ЄС, тоді як Японія дотримується позиції, подібної до американської.

Як використовують заморожені активи Росії?