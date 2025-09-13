Москва и Минск отрабатывают три стратегии войны против Запада на совместных военных учениях России и Беларуси. Предположительно, центральным элементом является имитация применения ядерного оружия и новых ракет средней дальности "Лещина".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

Что планируют Путин и Лукашенко?

В издании объяснили, что прежде всего российский и белорусский диктаторы имеют пропагандистскую цель во время масштабных ядерных учений. Они должны запугать соседей белорусского режима.

Известно, что с 12 по 16 сентября Россия и Беларусь проведут учения по "ведению оборонительного боя, разгрому противника, прорвавшего оборону, и созданию условий для восстановления территориальной целостности государства". Российское пропагандистское агентство сообщало, что акцент будет сделан на Калининградской области.

По мнению аналитиков, пока Россия утверждает, что отрабатывает оборону Калининграда в Беларуси, на самом деле она репетирует нападение на НАТО в регионе. Ведь для "обороны" Калининграда оккупантам пришлось бы наступать из Беларуси через так называемый Сувалкский коридор – сухопутный мост между Беларусью и Калининградом шириной всего около 60 километров, принадлежащий Польше и Литве.

В рамках учений "Запад-2025" также предусматривается "борьба с незаконными вооруженными формированиями, а также диверсионно-разведывательными группами противника". Россияне признались, что речь идет о вероятных "польских агентах" и "сотрудниках украинских спецслужб".

Москва отражает свои намерения в пропаганде. Обвиняя Запад в шпионаже и саботаже и готовясь к борьбе с ними, Москва на самом деле сама применяет эти методы гибридной войны.

Что известно об обострении напряжения в Европе?