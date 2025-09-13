Репетиція нападу на НАТО: у Bild пояснили, до чого готується Путін під час навчань у Білорусі
- Росія і Білорусь проводять спільні військові навчання, що включають імітацію застосування ядерної зброї для залякування сусідів.
- Аналітики вважають, що ці навчання є репетицією нападу на НАТО через Сувалкський коридор, хоча офіційно заявлено про оборону Калінінграда.
Москва і Мінськ відпрацьовують три стратегії війни проти Заходу на спільних військових навчаннях Росії та Білорусі. Імовірно, центральним елементом є імітація застосування ядерної зброї і нових ракет середньої дальності "Орешник".
Про це пише 24 Канал із посиланням на Bild.
Що планують Путін і Лукашенко?
У виданні пояснили, що передусім російський та білоруський диктатори мають пропагандистську мету під час масштабних ядерних навчань. Вони мають залякати сусідів білоруського режиму.
Відомо, що з 12 до 16 вересня Росія і Білорусь проведуть навчання з "ведення оборонного бою, розгрому противника, який прорвав оборону, і створення умов для відновлення територіальної цілісності держави". Російське пропагандистське агентство повідомляло, що акцент буде зроблено на Калінінградській області.
На думку аналітиків, поки Росія стверджує, що відпрацьовує оборону Калінінграда в Білорусі, насправді вона репетирує напад на НАТО в регіоні. Адже для "оборони" Калінінграда окупантам довелося б наступати з Білорусі через так званий Сувалкський коридор – сухопутний міст між Білоруссю та Калінінградом завширшки лише близько 60 кілометрів, що належить Польщі та Литві.
У межах навчань "Захід-2025" також передбачається "боротьба з незаконними збройними формуваннями, а також диверсійно-розвідувальними групами противника". Росіяни зізналися, що йдеться про ймовірних "польських агентів" і "співробітників українських спецслужб".
Москва відображає свої наміри в пропаганді. Звинувачуючи Захід у шпигунстві та саботажі й готуючись до боротьби з ними, Москва насправді сама застосовує ці методи гібридної війни.
Що відомо про загострення напруги у Європі?
Навчання у Калінінграді відбуваються на тлі атаки російських безпілотників на Польщу, яка відбулася в ніч проти 10 вересня. Дональд Туск розповів про щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі.
Своєю чергою, Польща закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025" і провокації Мінська. Там натягнули колючий дріт на кордоні та встановили загороджувальні щити.
Нагадаємо, що під час нічної атаки "Шахеди" летіли на Польщу і з боку Білорусі. Втім, білоруси попередили про атаку.