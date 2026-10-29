"Главное – деньги": аналитик объяснил, как Россия получает детали с Запада для своих ракет

Западные детали попадают в российские ракеты из-за отсутствия контроля над цепочками поставок и схем перепродажи через третьи страны. Производители часто закрывают глаза на нарушение санкций ради сохранения прибыли.

В эфире 24 Канала аналитик Национального института стратегических исследований Иван Ус подчеркнул, что сегодня действует схема двойной перепродажи микроэлектроники.

Почему бизнес игнорирует санкции

По его словам, посредники в третьих странах не имеют обязательств перед производителями и беспрепятственно отправляют детали в Москву.

Такое ощущение, что мы живем в мире, где главное – не какая-то моральная сторона, а деньги. Если компании зарабатывают деньги, они и не хотят ограничивать себя в получении этих денег, а значит, и готовы поставлять свою продукцию тем, кто поставит ее в Россию, закрывая глаза на то, что их продукция в конечном счете оказывается в российском вооружении,

– отметил Иван Ус.

Аналитик напомнил, что еще в 2024 году министры финансов стран G7 предлагали возложить непосредственную ответственность за попадание продукции в Россию на сами компании-производители. Это заставило бы бизнес тщательно отслеживать и проверять весь путь своих товаров.

Иностранные детали в ракетах России: смотрите видео

Решение Трампа и судебная система США

Отдельно эксперт обратил внимание на эффективность исполнения санкций в Соединенных Штатах, которые располагают мощным судебным механизмом принуждения для задержания танкеров теневого флота России в любой точке мира. В то же время, комментируя решение Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива, Иван Ус подчеркнул, что оно противоречит законодательству.

Американская судебная система никуда не делась, и отвечать придется всем, кто сейчас делает то, о чем говорит Трамп. Те, кто выполняют это незаконное распоряжение, в перспективе получат дела в судах и сядут в тюрьму,

– подытожил аналитик.

Ранее также отмечалось, что российский ВПК полностью зависим от иностранных деталей, без которых враг не в состоянии производить современное вооружение.