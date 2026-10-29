"Головне – гроші": аналітик пояснив, як Росія отримує деталі із Заходу для своїх ракет

В ефірі 24 Каналу аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив, що сьогодні працює схема подвійного перепродажу мікроелектроніки.

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Чому бізнес ігнорує санкції

За його словами, посередники в третіх країнах не мають зобов'язань перед виробниками та безперешкодно відправляють деталі до Москви.

Таке відчуття, що ми живемо в світі, де головне не якась моральна сторона, головне гроші. Якщо компанії заробляють гроші, вони і не хочуть обмежувати себе у заробітку цих грошей, а отже, і готові постачати свою продукцію тим, хто поставить її в Росії, заплющувати очі на те, що їхні продукти у кінцевому підсумку опиняються в російському озброєнні– зазначив Іван Ус.

Аналітик нагадав, що ще у 2024 році міністри фінансів країн G7 пропонували покласти безпосередню відповідальність за потрапляння продукції до Росії на самі компанії-виробники. Це змусило б бізнес ретельно супроводжувати та перевіряти весь шлях власних товарів.

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Іноземні деталі у ракетах Росії: дивіться відео

Рішення Трампа та судова система США

Окремо експерт звернув увагу на ефективність виконання санкцій у Сполучених Штатах, які мають потужний судовий механізм примусу для затримання танкерів тіньового флоту Росії у будь-якій точці світу. Водночас коментуючи рішення Дональда Трампа щодо купівлі російського дизелю, Іван Ус підкреслив, що воно суперечить законодавству.

Американська судова система нікуди не ділась, і відповідати доведеться всім, хто зараз робить те, про що говорить Трамп. Ті, хто виконують це незаконне розпорядження, у перспективі отримають справи в судах і сядуть до в'язниці– підсумував аналітик.

Раніше також зазначалося, що російський ВПК повністю залежний від іноземних деталей, без яких ворог неспроможний виготовляти сучасне озброєння.