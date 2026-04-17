Словакия подаст в суд на ЕС из-за запрета российского газа, – Фицо

Словакия в ближайшие дни подаст иск в Суд ЕС. Страна будет оспаривать решение о запрете импорта российского газа и требовать предварительного судебного решения.

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает Reuters.

Что известно о решении Фицо относительно суда с ЕС из-за российского газа?

Иск будет подан с критикой процедуры принятия соответствующего регламента.

По мнению правительства Словакии, это является явным нарушением всех принципов, на которых основываются договоры ЕС,

– подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер также подчеркнул, что решение по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно.

Он добавил, что правительство подаст иск до 27 апреля. Ранее аналогичный иск уже подала Венгрия, а Словакия предупреждала о намерении сделать то же самое.

Обе страны продолжают получать российский газ, несмотря на усилия ЕС избавиться от зависимости от российских энергоносителей и сократить финансирование войны России против Украины.

Запрет на импорт российского газа поддержало большинство стран ЕС, что позволило преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при принятии решения.

