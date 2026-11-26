Президент Румынии Никушор Дан не верит в заключение мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года. По его мнению, гораздо больше шансов на прекращение боевых действий появится уже весной.

Соответствующее заявление политик сделал по прибытии на саммит Европейского Союза в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Что говорит лидер Румынии о перспективах окончания войны в Украине?

Отвечая на вопрос о сроках завершения боевых действий, политик обратил внимание на намерения Кремля использовать холодное время года для оказания давления.

Президент Румынии отметил, что пока не слишком оптимистично оценивает перспективы завершения войны. По его словам, Россия рассчитывает использовать зиму, чтобы усилить давление на украинское общество и воспользоваться проблемами в энергетической системе Украины. В то же время больше шансов на достижение мира он видит весной следующего года.

Он подчеркнул, что западным партнерам крайне необходимо сохранять единство и усиливать сопротивление государству-агрессору. "Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и оказывали давление на Россию", – добавил чиновник.

Отметим, что президент Финляндии Александр Стубб тоже не верит, что война в Украине может закончиться до начала 2027 года. Он призвал союзников подготовить Киев к суровой зиме.

Напомним, западные СМИ писали, что якобы Дональд Трамп настаивает на том, что Украина и Россия должны заключить мирное соглашение до января. Впрочем, сам американский лидер опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что никаких временных ограничений не устанавливал.