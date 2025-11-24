"Белорусы будут жить лучше": Лукашенко заявил, что война в Украине может закончиться вскоре
- Александр Лукашенко заявил, что война в Украине может завершиться в ближайшее время, и после этого белорусам "станет жить лучше".
- Минск готов выполнять американский мирный план, если его приобщат к нему.
Александр Лукашенко считает, что война в Украине может закончиться в ближайшее время. Более того, по его убеждению, после завершения войны белорусам "станет жить лучше".
С таким заявлением самопровозглашенный президент Беларуси выступил на совещании с губернатором Ярославской области России, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "Пул Первого".
Что сказал Лукашенко о войне в Украине?
Александр Лукашенко заявил, что война Украине может завершиться вскоре. Однако точных сроков он не назвал.
Он уверен, что после окончания войны Беларусь сможет "заняться своими делами", а белорусам от этого "будет жить лучше".
Закончим эту тягомотину, я думаю, ближайшее время в Украине и займемся своими делами,
– сказал Лукашенко.
Белорусский лидер, по данным пропагандистских СМИ, также высказал свое мнение относительно американского мирного плана. По словам Лукашенко, Минск готов выполнять план, если его приобщат к нему.
Лукашенко и война в Украине: последние новости
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что 22 ноября он якобы помиловал 31 украинца. Позже Украина подтвердила, что вернула домой гражданских, которых удерживали в Беларуси.
Лукашенко боится, что Россия может принудительно втянуть Беларусь в войну против Украины, считает экс-заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Илья Павленко.Также добавил, что белорусский лидер пытается показать Путину, что может быть полезным для него.