"Белорусы будут жить лучше": Лукашенко заявил, что война в Украине может закончиться вскоре

Александр Лукашенко считает, что война в Украине может закончиться в ближайшее время. Более того, по его убеждению, после завершения войны белорусам "станет жить лучше".

С таким заявлением самопровозглашенный президент Беларуси выступил на совещании с губернатором Ярославской области России, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "Пул Первого".

Что сказал Лукашенко о войне в Украине?

Александр Лукашенко заявил, что война Украине может завершиться вскоре. Однако точных сроков он не назвал.

Он уверен, что после окончания войны Беларусь сможет "заняться своими делами", а белорусам от этого "будет жить лучше".

Закончим эту тягомотину, я думаю, ближайшее время в Украине и займемся своими делами,

– сказал Лукашенко.

Белорусский лидер, по данным пропагандистских СМИ, также высказал свое мнение относительно американского мирного плана. По словам Лукашенко, Минск готов выполнять план, если его приобщат к нему.

Лукашенко и война в Украине: последние новости