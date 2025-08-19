Президент США Дональд Трамп сознательно нацелен завершить войну в Украине. Он рассказал, что хочет остановить убийства людей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова американского лидера.

Смотрите также Трамп шокировал всех: как Зеленский и Европа переиграли Путина и почему в России истерика

Каким было новое заявление Дональда Трампа о завершении войны в Украине?

Дональд Трамп отметил, что должен завершить войну России и Украины, в которой ежедневно гибнут люди. Хотя американский президент и считает Россию "мощной военной страной", но считает, что именно его действия прекратят конфликт.

Если я могу спасти 7 тысяч человек от смерти в неделю, я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно,

– отметил Трамп.

К слову, президент США надеется, что Владимир Путин будет готов сделать шаг на встречу и завершить войну в Украине. Трамп не исключает, что российский диктатор на самом деле может не иметь желания остановить эти убийства, но в таком случае последствия для Путина будут жестокими.

"Мы узнаем об истинных намерениях президента Путина в ближайшие несколько недель. Вполне возможно, что он не хочет заключать сделку", – сказал президент США.

Почему Трамп не может быстро остановить Путина?

Доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп пока не пользуется своими возможностями. Европейцы и члены Республиканской партии считают, что Трамп чего-то ожидает, до того, как показать свою силу. По мнению оппозиции американского президента, он хочет, чтобы Россия все же существовала, чтобы помогать Соединенным Штатам бороться с Китаем.