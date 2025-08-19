Дональд Трамп хочет завершить войну, чтобы "попробовать попасть в рай"
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении завершить войну в Украине и остановить убийства людей, надеясь на сотрудничество с Владимиром Путиным.
- Политический аналитик Андрей Городницкий отмечает, что Трамп не использует весь свой потенциал, возможно, ожидая, чтобы Россия помогала США в противостоянии с Китаем.
Президент США Дональд Трамп сознательно нацелен завершить войну в Украине. Он рассказал, что хочет остановить убийства людей.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова американского лидера.
Каким было новое заявление Дональда Трампа о завершении войны в Украине?
Дональд Трамп отметил, что должен завершить войну России и Украины, в которой ежедневно гибнут люди. Хотя американский президент и считает Россию "мощной военной страной", но считает, что именно его действия прекратят конфликт.
Если я могу спасти 7 тысяч человек от смерти в неделю, я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно,
– отметил Трамп.
К слову, президент США надеется, что Владимир Путин будет готов сделать шаг на встречу и завершить войну в Украине. Трамп не исключает, что российский диктатор на самом деле может не иметь желания остановить эти убийства, но в таком случае последствия для Путина будут жестокими.
"Мы узнаем об истинных намерениях президента Путина в ближайшие несколько недель. Вполне возможно, что он не хочет заключать сделку", – сказал президент США.
Почему Трамп не может быстро остановить Путина?
Доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп пока не пользуется своими возможностями. Европейцы и члены Республиканской партии считают, что Трамп чего-то ожидает, до того, как показать свою силу. По мнению оппозиции американского президента, он хочет, чтобы Россия все же существовала, чтобы помогать Соединенным Штатам бороться с Китаем.