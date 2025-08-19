Президент США Дональд Трамп свідомо націлений завершити війну в Україні. Він розповів, що хоче зупинити вбивства людей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова американського лідера.

Якою була нова заява Дональда Трампа про завершення війни в Україні?

Дональд Трамп зазначив, що має звершити війну Росії та України, в якій щоденно гинуть люди. Хоча американський президент і вважає Росію "потужною військовою країною", але вважає, що саме його дії припинять конфлікт.

Якщо я можу врятувати 7 тисяч людей від смерті на тиждень, я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо,

– зазначив Трамп.

До слова, президент США сподівається, що Володимир Путін буде готовий зробити крок на зустріч та завершити війну в Україні. Трамп не виключає, що російський диктатор насправді може не мати бажання зупинити ці вбивства, але в такому випадку наслідки для Путіна будуть жорстокими.

"Ми дізнаємося про справжні наміри президента Путіна в найближчі кілька тижнів. Цілком можливо, що він не хоче укладати угоду", – сказав президент США.

Чому Трамп не може швидко зупинити Путіна?

Доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп наразі не користується своїми можливостями. Європейці та члени Республіканської партії вважають що Трамп чогось очікує, до того, як показати свою силу. На думку опозиції американського президента, він хоче, аби Росія все ж існувала, щоб допомагати Сполученим Штатам боротися з Китаєм.