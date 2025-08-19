На це впливають певні причини. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький.

Чому Трамп не використовує свою силу?

Андрій Городницький зазначив, що на цьому етапі Трамп поки що не показує свою силу. Цим незадоволені навіть американці. Зокрема, і члени Республіканської партії. На їхню думку, від зустрічі з Путіним мав бути якийсь позитивний результат для України.

Поки що Трамп не робить те, на що він здатен. На це є декілька причин. У них є ідея, що вони мають максимально залучити Росію, не дати їй померти, щоб вона існувала. Звичайно, щоб не процвітала, але існувала, щоб допомагати боротися з Китаєм. Вони все роблять для цього. Зараз це відбувається за допомогою України,

– сказав він.

Зараз перед Україною можуть ставити різні ультиматуми щодо виходу з територій і так далі. На заміну можуть пропонувати різні угоди, як це було з Будапештським меморандумом.

Що таке Будапештський меморандум?

Будапештський меморандум – це міжнародна політична угода, підписана 5 грудня 1994 року Україною, Росією, США та Великою Британією. Україна відмовилась від ядерного арсеналу та приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава. В обмін ці держави надали їй гарантії безпеки.

За словами політичного аналітика, нашій державі не варто на це погоджуватися. Потрібно тиснути. Зокрема, враховуючи, що військово-промисловий комплекс України розвивається. Водночас у Росії все значно складніше. Ситуація у російській економіці стає лише гіршою, що згодом все більше впливатиме на фронт.

Зустріч Трампа та Путіна: головне