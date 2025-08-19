На это влияют определенные причины. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий.

Почему Трамп не использует свою силу?

Андрей Городницкий отметил, что на этом этапе Трамп пока не показывает свою силу. Этим недовольны даже американцы. В частности, и члены Республиканской партии. По их мнению, от встречи с Путиным должен был быть какой-то положительный результат для Украины.

Пока Трамп не делает то, на что он способен. На это есть несколько причин. У них есть идея, что они должны максимально привлечь Россию, не дать ей умереть, чтобы она существовала. Конечно, чтобы не процветала, но существовала, чтобы помогать бороться с Китаем. Они все делают для этого. Сейчас это происходит с помощью Украины,

– сказал он.

Сейчас перед Украиной могут ставить различные ультиматумы по выходу с территорий и так далее. На замену могут предлагать различные соглашения, как это было с Будапештским меморандумом.

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум – это международное политическое соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией. Украина отказалась от ядерного арсенала и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство. В обмен эти государства предоставили ей гарантии безопасности.

По словам политического аналитика, нашему государству не стоит на это соглашаться. Нужно давить. В частности, учитывая, что военно-промышленный комплекс Украины развивается. В то же время в России все значительно сложнее. Ситуация в российской экономике становится только хуже, что впоследствии все больше будет влиять на фронт.

