Европа, вероятно, не сможет полностью избавиться от зависимости от иностранных технологий. Наибольшими вызовами остаются использование американского программного обеспечения и китайского оборудования.

Такое мнение высказал руководитель Службы безопасности и разведки Финляндии Юха Мартелиус во время конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллинне, сообщает Politico.

О чем предупреждает финская разведка?

Глава финской разведки заявил, что Европа остается зависимой от американского обеспечения, а также китайского оборудования. По его мнению, эта зависимость стала настолько глубокой, что напоминает тяжелое заболевание.

Боюсь, что мы – организм, поражен двумя типами рака. Вероятно, его невозможно оперировать, но с этим можно жить,

– сказал он.

Подобное заявление прозвучало на фоне все более активных дискуссий в Европе о необходимости усиления стратегической автономии в технологической, оборонной и цифровой сферах. Вскоре Еврокомиссия хочет представить пакет инициатив.

По данным издания, он будет направлен на технологический суверенитет, который, в частности, может предусматривать ограничения на использование американских облачных сервисов для обработки конфиденциальной информации в структурах ЕС.

В ежегодном отчете финской службы безопасности указывали, что чрезмерная зависимость от иностранных облачных платформ может представлять угрозу для цифровой независимости государств. Например, Юха Мартелиус указал на решение страны не хранить данные выборов в облачных сервисах, чтобы важная государственная информация не попала к иностранным компаниям.

2Информация, которая имеет решающее значение для обеспечения национальной безопасности, например, например, данные, связанные с выборами, – это то, с чем точно не должна иметь дел ни одна иностранная фирма", – подчеркнул руководитель разведки.

Оценивая возможности ЕС, он сказал, что Финляндия имеет сильные позиции в сфере квантовых технологий и космических исследований. Впрочем, по его словам, Финляндия и другие сталкиваются с нехваткой инвестиций для соответствующего развития.

По его мнению, вряд ли Европа в ближайшее время сможет создать собственные облачные платформы, которые могли бы конкурировать с крупнейшими американскими провайдерами. Также он сомневается в способности континента противостоять России.

Кстати, недавно высший военный чиновник НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне предупреждал о наращивании военной мощи России, что может свидетельствовать об угрозе не только для стран Балтии, но и для других европейских государств.

Он считает, что это не удастся без доступа к иностранным технологиям. Чиновник добавляет, что Европе придется определиться, готова ли она в будущем полагаться на собственные ресурсы, или же и в дальнейшем рассчитывать на поддержку США.

С какими проблемами сталкивается Европа?

Западные СМИ сообщают, что в Европе все чаще звучат опасения, что российский диктатор Владимир Путин может использовать ближайшие два года для проверки готовности НАТО к обороне своих союзников.

Из-за недостатка технологий, как писало WP, союзники Украины в Европе не спешат передавать Украине ракеты к Patriot из-за опасений ослабления собственной противовоздушной обороны, избегая дополнительных поставок.

К слову, недавно Politico сообщало, что несмотря на введенные союзниками санкции, немецкая компания Global Trade поставляла России европейские технологии. Для этого, в частности, использовали транзит через Турцию.