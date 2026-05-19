Таку думку висловив керівник Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус під час конференції з безпеки імені Леннарта Мері в Таллінні, повідомляє Politico.

Про що попереджає фінська розвідка?

Очільник фінської розвідки заявив, що Європа залишається залежною від американського забезпечення, а також китайського обладнання. На його думку, ця залежність стала настільки глибокою, що нагадує важке захворювання.

Боюся, що ми – організм, уражений двома типами раку. Ймовірно, його неможливо оперувати, але з цим можна жити,

– сказав він.

Подібна заява пролунала на тлі дедалі активніших дискусій у Європі стосовно необхідності посилення стратегічної автономії в технологічній, оборонній та цифровій сферах. Невдовзі Єврокомісія хочу представити пакет ініціатив.

За даними видання, він буде спрямований на технологічний суверенітет, який, зокрема, може передбачати обмеження на використання американських хмарних сервісів для обробки конфіденційної інформації в структурах ЄС.

У щорічному звіті фінської служби безпеки вказували, що надмірна залежність від іноземних хмарних платформ може становити загрозу для цифрової незалежності держав. Наприклад, Юха Мартеліус вказав на рішення країни не зберігати дані виборів у хмарних сервісах, щоб важлива державна інформація не потрапила до іноземних компаній.

2Інформація, яка має вирішальне значення для забезпечення національної безпеки, як-от, наприклад, дані, пов’язані з виборами, – це те, з чим точно не повинна мати справ жодна іноземна фірма", – наголосив керівник розвідки.

Оцінюючи можливості ЄС, він сказав, що Фінляндія має сильні позиції у сфері квантових технологій та космічних досліджень. Утім, за його словами, Фінляндія та інші стикаються з нестачею інвестицій для відповідного розвитку.

На його думку, навряд чи Європа найближчим часом зможе створити власні хмарні платформи, які могли б конкурувати з найбільшими американськими провайдерами. Також він сумнівається у здатності континенту протистояти Росії.

До речі, нещодавно вищий військовий чиновник НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне попереджав про нарощування військової потужності Росії, що може свідчити про загрозу не лише для країн Балтії, але й для інших європейських держав.

Він вважає, що це не вдасться без доступу до іноземних технологій. Чиновник додає, що Європі доведеться визначитися, чи готова вона у майбутньому покладатися на власні ресурси, або ж і надалі розрахувати на підтримку США.

З якими проблемами стикається Європа?

Західні ЗМІ повідомляють, що у Європі дедалі частіше лунають побоювання, що російський диктатор Володимир Путін може використати найближчі два роки для перевірки готовності НАТО до оборони своїх союзників.

Через нестачу технологій, як писало WP, союзники України у Європі не поспішають передавати Україні ракети до Patriot через побоювання послаблення власної протиповітряної оборони, уникаючи додаткових постачань.

До слова, нещодавно Politico повідомляло, що попри запроваджені союзниками санкції, німецька компанія Global Trade постачала Росії європейські технології. Для цього, зокрема, використовували транзит через Туреччину.