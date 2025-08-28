Зеленский и Путин не готовы сами завершить войну, Белый дом

Белый дом сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин не готовы самостоятельно завершить войну. Позже президент США Дональд Трамп выскажется по этому вопросу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 28 августа.

Левитт заявила, что Зеленский и Путин не готовы сами прекратить войну. Она также сообщила, что Трамп планирует позже сделать заявления относительно конфликта между Россией и Украиной.

В Белом доме также прокомментировали недавние удары России по Украине. Там отметили, что Трампу подобные атаки не нравятся, однако он не удивлен событиями и продолжает наблюдать.