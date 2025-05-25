Саммит НАТО в Гааге посетят Зеленский и Трамп

Через месяц в Гааге состоится саммит НАТО. На нем будут присутствовать Трамп и Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WNL.

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Что будет на саммите НАТО в июне

Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов, подтвердил, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге 24 июня.

На мероприятии будет и президент Украины Владимир Зеленский. Но еще не известно, встретятся ли лидеры.

"НАТО смотрит, где в программе Зеленский может иметь хорошее место", – сказал Брекельманс.

Саммит НАТО 2025 года состоится на Всемирном форуме в Гааге с 24 по 26 июня. Нидерланды примут его впервые. 32 страны НАТО встретятся, чтобы обсудить военную поддержку Украины.

Рютте сказал: встреча должна окончательно утвердить, что страны "никогда не вернутся к повторению того, что было с Минскими договоренностями".