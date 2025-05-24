Команда президента Байдена скрывала его тяжелую болезнь и фактически правила за него и от его имени, словно это не США, а поздний СССР времен позднего Брежнева. Это не очередная выдумка троллей из окружения Трампа и не фанфик о короле Теодене в современном мире, а фабула из книги-расследования Original Sin ("Первородный грех") от журналиста CNN Джейка Теппера и его коллеги из издания Axios Алекса Томпсона.

24 Канал рассказывает основные моменты нового бестселлера и анализирует, как это повлияет на политическую ситуацию в США.

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Президент Байден болен раком: что это значит

18 мая стало известно, что у 46-го президента США Джо Байдена – рак. Об этом заявили сами представители 82-летнего политика, сообщив что у Байдена агрессивная форма рака простаты в поздней стадии с метастазами на кости.

В 2025 году рак простаты – не смертельный приговор и поддается лечению, если делать это вовремя и иметь соответствующие финансовые ресурсы. Да, для многих в мире это, к сожалению, до сих пор большая, а часто и непреодолимая преграда, но только не для президента США.

Тем не менее 18 мая представители Байдена заявили, что у президента диагностирована карцинома с показателем по шкале Глисона 9 из 10 возможных. То есть ситуация очень плохая и, возможно, 46-му президенту осталось не так много времени, возможно – месяцы.

И это при том, что в феврале 2024 года – то есть на старте президентской кампании – Байден прошел обследование и врач Уолтер Рид в специальном медицинском отчете показал, что президент США здоров и не имеет проблем с простатой. Сейчас же эксперты говорят, что рак не появляется одномоментно.

В частности, в интервью каналу MSNBC авторитетный онколог и профессор Пенсильванского университета Иезекиль Дж. Эмануэль заявил, что у Байдена "вероятно, был рак в начале своего президентства в 2021 году" и бывший президент "не развил его за последние 100, 200 дней".

Позже в интервью The Post Эмануэль сказал, что считает, что тип рака, который был у Байдена, "присутствовал" во время его пребывания в должности, "потому что этот тип рака не развивается за одну ночь".

Я не говорил, что существует заговор, – сказал доктор Эмануэль. – Я очень четко сказал, что у него был рак, это факт. Знал он об этом или не знал, я не знаю, и они не знают.

Также доктор Эмануэль добавил, что ему следовало уточнить, что его слова "не означают, что президент знал", что у него рак.

Заметим, онкология до сих пор имеет много неопределенного и по многим темам у врачей не существует консенсуса, а значит – не нужно воспринимать заявления как истину в последней инстанции. Это замечает The Washington Post. В частности, издание говорит, что опрошенные им онкологи, которые специализируются на раке простаты, говорят, что даже агрессивные виды болезни могут появляться внезапно или без симптомов.

Безусловно, возможно, что более агрессивный, запущенный рак может развиваться на фоне низкого уровня ПСА или распространяться достаточно быстро – менее чем за год,

– сказал Джейсон Эфстатиу, лучевой онколог простаты в больнице Mass General Brigham в комментарии The Washington Post.

Стоит отметить, что в истории были случаи, когда рак, точнее – рак простаты, то есть случай Байдена, не мешал первым лицам выполнять свои обязанности много лет. Рак предстательной железы IV стадии с метастазами в кости сопровождал президента Франции Франсуа Миттерана большую часть его каденции и он никоим образом не помешал руководить Францией два полных срока, при этом Миттеран скрывал смертельный диагноз.

Благодаря гормональной терапии Миттеран успешно боролся с раком 15 лет, хотя еще в 1960-е люди с таким заболеванием жили в среднем 2 - 3 года.

Впрочем, есть и различия, потому что Миттерану на момент вступления в должность было 64 года – на 14 лет меньше Байдена. Также нет подтверждений, что болезнь повлияла на когнитивные способности политика. Зато примеров относительно Байдена немало. Да, тогда не было интернета и соцсетей, которые буквально сопровождают Байдена теперь, но достаточно просто сравнить два выступления Байдена на дебатах – в 2020 и 2024 годах.

Байден на дебатах 2020 года - смотрите видео:

Байден на дебатах 2024 года - смотрите видео:

Здоровье Байдена как фактор политической борьбы

Тема здоровья Байдена и его когнитивных способностей была ключевой для его оппонента на выборах президента США Дональда Трампа. Тот на все лады распекал Байдена и постоянно говорил, что тот недееспособен. То же самое делали сторонники Трампа и даже некоторые нейтральные представители власти. О проблемах Байдена со здоровьем буквально кричал его провал на дебатах летом 2024 года.

Именно после того фиаско Байден в конце концов снял собственную кандидатуру в пользу Камалы Харрис. Кстати, модератором на дебатах был один из авторов книги Original Sin Джейк Теппер.



Джо Байден и Камала Харрис / Фото ABC

Трамп не успокоился и даже после собственной победы и вступления в должность он едва ли не ежедневно упоминал Байдена, оскорблял и позорил своего предшественника. При этом тема недееспособности президента, автопена, страшных провалов и прочего была всегда центральной для Трампа.

Насмехаться над Трампом сейчас стало общим трендом, и он действительно постоянно дает для этого основания, причем совершенно дикие и карикатурные. Но на этот раз он оказался прав – у Байдена действительно большие проблемы со здоровьем, и он, похоже, был неспособен управлять государством, по крайней мере в последние месяцы или, возможно, даже год. Это, конечно, не делает Трампа гением, как он всегда говорит и как его убеждает Путин. Как не прощает и сына Трампа за его идиотское обвинение жены Байдена, которую он спутал с доктором медицины и обвинил в некомпетентности. Это просто факт.

Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила пятую стадию метастатического рака, или это еще одно сокрытие?

– сын президента США Дональд Трамп-младший атакует бывшую первую леди Джилл Байден за то, что она имеет степень доктора наук в области образования.

Также становится понятно, что Байден и его окружение скрывало все это, делая вид, что все в порядке, но вынуждено было открыться, потому что все бы стало известно и без них – благодаря книге Original Sin Джейка Теппера и Алекса Томпсона, которая увидела свет 20 мая 2025 года и сразу привлекла к себе внимание всего мира. Также теперь стало ясно, почему Байден заранее помиловал все свое окружение в конце своей каденции.

Так что рассказали в книге?

Полное название книги Теппера и Томпсона – "Первородный грех: Упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофический выбор баллотироваться снова" – является также и ее фактическим пересказом.

Такие книги-расследования – очень популярный в США жанр. Теппер и Томпсон во время сбора материала провели десятки интервью с членами команды Байдена, чиновниками и сотрудниками Белого дома. Из всего этого (на радость конспирологам) вырисовывается картина большого заговора и большой аферы, инициатором которой были ближайшие советники Байдена – Майк Донилон і Стив Риккетти, а также члены семьи президента.



Справа налево – советники Байдена Майк Донилон и Стив Риккетти / Фото Haiyun Jiang / The New York Times

Почему? Потому что авторы книги утверждают, что проблемы с когнитивным здоровьем Байдена, то есть его ухудшением, начались еще до первого срока и были связаны со смертью от рака мозга старшего сына политика Бо Байдена в 2015 году. Вроде бы уже в 2017-м, когда тот работал над мемуарами вместе с писателем, было заметно, что ему трудно сосредоточиться, вспомнить детали и удержать ход мыслей.

Еще ощутимее проблемы проявились во время президентской кампании 2020 года. Тогда Байден все еще был "живчиком" и хорошо показал себя на дебатах с Трампом, но мог впасть в ступор во время zoom-встречи с избирателями, после чего команде приходилось вырезать целые куски и монтировать видео так, чтобы казалось, что Байден адекватен. При этом на самом деле Байден все больше напоминал "дедушку, которому не стоит садиться за руль автомобиля".

В 2022 году Байден стал забывать имена и часто называл советника по нацбезопасности Джейка Салливана Стивом, а директора по коммуникациям Белого Дома Кейт Бедингфилд – просто Press. А еще – начал забывать суть законопроектов, которые только что обсуждал на заседаниях.

И все же Байден еще мог собраться и показать "товар лицом", как на тех же дебатах, но очевидно это давалось президенту ценой больших усилий.

Авторы книги пишут, что пиком Байдена стало посещение Киева в феврале 2023 года, когда президент США показал себя смелым и сильным лидером, который не побоялся прибыть в охваченную войной страну, игнорируя риски ракетных обстрелов. По мнению журналистов, это был пик Байдена, после чего его когнитивное состояние быстро начало ухудшаться.

Команда президента это видела и, как утверждают Джейк Теппер и Алекс Томпсон, приняла решение держать Байдена подальше от прессы и вообще чужих глаз. Ему изменили рабочий график – только с 10:00 до 16:00, стали писать более короткие выступления, чтобы не приходилось долго стоять, и использовали низкие трапы для спуска с самолета, чтобы он снова не упал, как в марте 2021 года в Мэриленде, а впоследствии это неоднократно повторялось в разных местах и при разных обстоятельствах. Пресс-служба президента стала записывать некоторые ролики с ним в режиме slow-mo, чтобы скрыть его медлительность и неуклюжесть.

Инцидент с Байденом в аэропорту, март 2021 года: смотрите видео

Несмотря на это команда Байдена не отказалась от плана идти на второй срок и позволила президенту принять участие в изнурительной кампании-2024.

Впрочем, скрыть очевидное не удалось – после успешных для Байдена праймериз, где его участие было минимизировано, а их график подогнан максимально удобно для президента, пришла пора открытых дебатов с Трампом, где Байден был бледной тенью самого себя четырехлетней давности. Но даже после этого ужасного фиаско прошел месяц прежде, чем президент заявил о выходе из кампании. А перед этим команда Байдена упорно объясняла провал на дебатах недосыпом и плохим самочувствием из-за джетлага.

Поэтому у его замены – вице-президента Харрис были только 3 месяца на то, чтобы представить себя избирателям и убедить их в том, что они должны проголосовать именно за нее. Это была сверхсложная задача (если вообще возможна), но, по мнению авторов книги, Байден сделал медвежью услугу Демократической партии и уничтожил шансы Камалы Харрис или любого другого кандидата (если бы были проведены честные праймериз) на общую победу.

Очень похоже, что сам Байден был уверен, что сможет победить Трампа, отказываясь признавать, что слишком стар для этого. 8 июля 2024 года – за несколько недель до объявления о выходе из президентской кампании – он разослал письмо топам Демократической партии и главным ее спонсорам о том, что он в полном порядке и готов к борьбе. Хотя сейчас понятно, что это было совершенно не так.

Что будет дальше с Байденом и Трампом

Новости о состоянии здоровья Байдена стали хорошим подарком для Трампа, который наконец получил подтверждение, что он хоть в чем-то прав.

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Выступая в Овальном кабинете в понедельник, новый президент США после протокольных теплых слов поддержки и пожелания Байдену выздороветь намекнул на заговор и поставил под сомнение, почему болезнь его оппонента не обнаружили раньше.

Этот тест является стандартным для практически любого человека, который проходит медосмотр, хороший медосмотр. У нас были врачи в Белом доме и в Уолтер Рид, который является фантастической больницей. Я прошел полное медицинское обследование, включая когнитивные тесты. Это тот самый врач, который сказал, что с когнитивными способностями Джо все в порядке, что с ним все в порядке. Если это тот самый врач, который сказал, что с ним все в порядке, то это свидетельствует о печальной ситуации. ... Врач сказал, что с ним все в порядке. А оказалось, что это не так. Это очень опасно,

– заявил Трамп 19 мая.

То же самое сказал вице-президент Джей Ди Вэнс, который пожелал Байдену "наилучшего" здоровья, но заявил, что справедливо спросить, не скрывали ли его советники его состояние.

Независимо от того, правильное ли время для этого разговора сейчас или когда-то в будущем, мы действительно должны быть честными относительно того, был ли бывший президент способен выполнять свою работу. Вы можете отделить желание, чтобы у него был правильный результат со здоровьем, от признания того, что были ли это врачи, были ли это сотрудники... Я не думаю, что он был способен сделать хорошую работу для американского народа,

– сказал Вэнс журналистам на борту самолета ВВС США №2.

Что ж, не сложно спрогнозировать, что книга Original Sin станет бестселлером, конспирологи получат подтверждение своих теорий и, возможно, используют это как доказательство всего остального бреда.

Команда Трампа, возможно, инициирует большое расследование возможного сговора, но ничего не достигнет, потому что Байден заранее помиловал от возможных репрессий членов своей семьи и представителей своей команды. И если Трамп не докажет, что указы Байдена недействительны, потому что были подписаны автопеном, о котором он рассказывал несколько месяцев назад, то все это не будет иметь никакого смысла. А учитывая то, что Байдену врачи отводят около года, дальнейшие нападки и преследования будут не эстетичными даже для такого человека, как Трамп.

И Трамп уже об этом открыто говорит. В частности, у себя в соцсети действующий президент США уже поспешил написать, что Байден, оказывается, ни в чем не виноват, а все "плохое" делали "заговорщики".

Джо Байден не был сторонником открытых границ, он никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов, форм и размеров могут свободно въезжать в нашу страну. Это была не его идея открыть границы, почти разрушить нашу страну и стоить нам сотни миллиардов долларов, чтобы изгнать преступников из нашей страны и пройти через процесс, через который мы проходим сейчас. Именно люди, которые знали, что у него были когнитивные нарушения, захватили "Автопен". Они украли президентство и подвергли нас большой опасности. Это предательство на самом высоком уровне! Они сделали это, чтобы уничтожить нашу страну. Джо Байден, которого все знали, никогда бы не позволил наркодилерам, членам банд и психически больным приехать в нашу страну абсолютно беспрепятственно и непроверенно. Все, что нужно сделать, это посмотреть его послужной список. Что-то очень серьезное должно произойти с этими предательскими головорезами, которые хотели уничтожить нашу страну, но не смогли, потому что появился я, – Трамп "разоблачает" очередной заговор.

Тем не менее, Трампу сейчас придется искать новую мишень, на которую можно было бы повесить всех собак и обвинить во всех бедах как "главного предшественника" или ту самую "невестку", потому что говорить "война Байдена" или "экономика Байдена" сейчас стало стыдно. Но Трамп что-то придумает.