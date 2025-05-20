Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Трамп прокомментировал диагноз Байдена

Дональд Трамп выразил скептицизм относительно того, что рак не был обнаружен во время ежегодного медицинского осмотра Байдена в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде.

Я удивлен, что общественность не была уведомлена об этом раньше, потому что до девятой стадии (речь идет об оценке 9 по шкале Глисона, – 24 Канал) очень много времени... Почему это заняло так много времени? Я имею в виду, что это занимает много времени, это может занять годы, чтобы достичь такого уровня опасности,

– объяснил президент США.

Он также предположил, что сам Байден или его медицинская команда пытались скрыть болезнь и снижение когнитивных способностей во время его пребывания в должности, назвав это "очень печальной ситуацией".

Они одни из лучших врачей, которых я когда-либо видел. Я даже не знаю, были ли они причастны, но в каждом случае был вовлечен врач. Возможно, это был тот самый врач, и кто-то скрывает факты. Это большая проблема,

– подытожил Дональд Трамп.

Напомним, в пятницу, 16 мая, у Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости, с показателем 9 по шкале Глисона (5-я группа риска). Врачи поставили диагноз после того, как у Байдена обнаружили "небольшой узелок" на простате, который нуждался в "дальнейшем обследовании".