Представитель Джозефа Байдена, Крис Мигер, заявил, что бывший президент США до прошлой недели никогда не получал диагноза рака простаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Диагноз поставили впервые

По словам Мигера, последний известный тест на простат-спецефический антиген (ПСА) Байден проходил еще в 2014 году, когда ему было 71 – 72 года. После этого новых обследований не проводилось. Это вызвало вопросы, учитывая то, что в то время он возглавлял Белый дом.

Газета отмечает, что в Белом доме избежали ответа на вопрос, почему Байден не проходил регулярных обследований. В то же время союзники политика и медицинские эксперты ссылаются на медицинские рекомендации, которые не советуют проводить ПСА-скрининг для мужчин старше 70 лет.

Для сравнения: Дональд Трамп, которому сейчас 78 лет, регулярно проходит медицинские осмотры, в частности ПСА-тесты. В отчете о его медосмотре за апрель 2025 года результаты обследований остаются в норме.

Напомним, у экс-президента США диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в кости. Показатель составляет 9 по шкале Глисона. Врачи же утверждают, что благодаря современным методам лечения, пациенты с аналогичным диагнозом могут прожить более 5 лет.