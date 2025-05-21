Речник Джозефа Байдена, Кріс Мігер, заявив, що колишній президент США до минулого тижня ніколи не отримував діагнозу раку простати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Діагноз поставили вперше

За словами Мігера, останній відомий тест на простат-спецефічний антиген (ПСА) Байден проходив ще у 2014 році, коли йому було 71 – 72 роки. Після цього нових обстежень не проводилося. Це викликало питання, з огляду на те, що в той час він очолював Білий дім.

Газета зазначає, що у Білому домі уникнули відповіді на запитання, чому Байден не проходив регулярних обстежень. Водночас союзники політика та медичні експерти посилаються на медичні рекомендації, які не радять проводити ПСА-скринінг для чоловіків старше 70 років.

Для порівняння: Дональд Трамп, якому зараз 78 років, регулярно проходить медичні огляди, зокрема ПСА-тести. У звіті про його медогляд за квітень 2025 року результати обстежень залишаються в нормі.

Нагадаємо, в експрезидента США діагностували агресивну форму раку з метастазами в кістки. Показник становить 9 за шкалою Глісона. Лікарі ж стверджують, що завдяки сучасним методам лікування, пацієнти з аналогічним діагнозом можуть прожити понад 5 років.