Команда президента Байдена приховувала його важку хворобу та фактично правила за нього та від його імені, немов це не США, а пізній СРСР часів пізнього Брєжнєва. Це не чергова вигадка тролів з оточення Трампа та не фанфік про короля Теодена в сучасному світу, а фабула з книги-розслідування Original Sin ("Первородний гріх") від журналіста CNN Джейка Теппера та його колеги з видання Axios Алекса Томпсона.

24 Канал переповідає основні моменти нового бестселера та аналізує, як це вплине на політичну ситуацію в США.

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Президент Байден хворий на рак: що це означає

18 травня стало відомо, що в 46-го президента США Джо Байдена – рак. Про це заявили самі представники 82-річного політика, повідомивши що в Байдена агресивна форма раку простати в пізній стадії з метастазами на кістки.

У 2025 році рак простати – не смертельний вирок і піддається лікуванню, якщо робити це вчасно і мати відповідні фінансові ресурси. Так, для багатьох у світі це, на жаль, досі велика, а часто й нездоланна перешкода, але тільки не для президента США.

Однак 18 травня представники Байдена заявили, що в президента діагностовано карциному з показником за шкалою Глісона 9 із 10 можливих. Тобто ситуація дуже кепська і, можливо, 46-му президенту залишилося не так багато часу, можливо – місяці.

І це при тому, що в лютому 2024 року – тобто на старті президентської кампанії – Байден пройшов обстеження і лікар Волтер Рід у спеціальному медичному звіті засвідчив, що президент США здоровий і не має проблем із простатою. Нині ж експерти кажуть, що рак не з'являється одномоментно.

Зокрема, в інтерв'ю каналу MSNBC авторитетний онколог і професор Пенсильванського університету Ієзекіль Дж. Емануель заявив, що Байден "імовірно, мав рак на початку свого президентства у 2021 році" і колишній президент "не розвинув його за останні 100, 200 днів".

Пізніше в інтерв'ю The Post Емануель сказав, що вважає, що тип раку, який був у Байдена, "був присутній" під час його перебування на посаді, "тому що цей тип раку не розвивається за одну ніч".

Я не казав, що існує змова, – сказав доктор Емануель. – Я дуже чітко сказав, що в нього був рак, це факт. Знав він про це чи не знав, я не знаю, і вони не знають.

Також доктор Емануель додав, що йому слід було уточнити, що його слова "не означають, що президент знав", що в нього рак.

Зауважимо, онкологія досі має багато невизначеного і з багатьох тем у лікарів не існує консенсусу, а значить – не потрібно сприймати заяви як істину в останній інстанції. Це зауважує The Washington Post. Зокрема, видання говорить, що опитані ним онкологи, які спеціалізуються на раку простати, кажуть, що навіть агресивні види хвороби можуть з'являтися раптово або без симптомів.

Безумовно, можливо, що більш агресивний, запущений рак може розвиватися на тлі низького рівня ПСА, або поширюватися досить швидко – менше ніж за рік,

– сказав Джейсон Ефстатіу, променевий онколог простати в лікарні Mass General Brigham у коментарі The Washington Post.

Варто зазначити, що в історії були випадки, коли рак, точніше – рак простати, тобто випадок Байдена, не заважав першим особам виконувати свої обов'язки багато років. Рак передміхурової залози IV стадії з метастазами в кістки супроводжував президента Франції Франсуа Міттерана більшу частину його каденції і він жодним чином не зашкодив керувати Францією два повних терміни, а сам Міттеран успишно приховував смертельний діагноз.

Завдяки гормональній терапії Міттеран успішно боровся з раком 15 років, хоча ще в 1960-ті люди з таким захворюванням жили у середньому 2 – 3 роки.

Втім, є і відмінності, бо Міттерану на час вступу на посаду було 64 роки – на 14 років менше за Байдена. Також нема підтіверджень, що хвороба вплинула на когнітивні здібності політика. Натомість прикладів щодо Байдена – чимало. Так, тоді не було інтернету і соцмереж, які нині фіксують буквально кожен крок публічних осіб, але достатньо просто порівняти два виступи Байдена на дебатах – в 2020 і 2024 роках.

Байден на дебатах 2020 року – дивіться відео:

Байден на дебатах 2024 року – дивіться відео:

Здоров'я Байдена як фактор політичної боротьби

Тема здоров'я Байдена та його когнітивних здібностей була головною для його опонента на виборах президента США Дональда Трампа. Той на всі лади розпікав Байдена та постійно говорив, що той недієздатний. Те саме робили прибічники Трампа і навіть деякі нейтральні представники влади. Про проблеми Байдена зі здоров’ям буквально кричав його провал на дебатах влітку 2024 року.

Саме після того фіаско Байден врешті-решт зняв власну кандидатуру на користь Камали Гарріс. До речі, модератором на дебатах був один з авторів книги Original Sin Джейк Теппер.



Джо Байден і Камала Гарріс / Фото ABC

Трамп не заспокоївся і навіть після власної перемоги та вступу на посаду він ледь не щодня згадував Байдена, ображав і ганьбив свого попередника. При цьому тема недієздатності президента, автопену, страшних провалів та іншого була завжди центральною для Трампа.

Сам Трамп натомість пашить здоров'ям, але це геть не відміняє того факту, що навіть смертельно хворий Байден в реальності в рази адекватніший за нинішнього господаря Білого ДурДому.

Насміхатися над Трампом нині стало загальним трендом, і він дійсно постійно дає для цього підстави, причому абсолютно дикі та карикатурні. Але цього разу він таки мав рацію – у Байдена дійсно великі проблеми зі здоров'ям, і він, схоже, був неспроможним керувати державою, принаймні в останні місяці чи, можливо, навіть рік.

Це, звісно, не робить Трампа генієм, як він завжди каже і як його переконує Путін. Як не вибачає і сина Трампа за його ідіотське звинувачення дружини Байдена, яку він сплутав з доктором медицини та звинуватив у некомпетентності. Це просто факт.

Я хочу знати, як доктор Джилл Байден пропустила п'яту стадію метастатичного раку, або це ще одне приховування?

– син президента США Дональд Трамп-молодший атакує колишню першу леді Джилл Байден за те, що вона має ступінь доктора наук в галузі освіти.

Також стає зрозуміло, що Байден і його оточення приховувало все це, вдаючи, що все гаразд, але змушено було відкритися, бо все б стало відомо і без них – завдяки книзі Original Sin Джейка Теппера та Алекса Томпсона, яка побачила світ 20 травня 2025 року та одразу привернула до себе увагу всього світу. Також тепер стало ясно, чому Байден заздалегідь помилував все своє оточення наприкінці своєї каденції.

То що розповіли у книзі?

Повна назва книги Теппера і Томпсона – "Первородний гріх: Занепад президента Байдена, його приховування і його катастрофічний вибір балотуватися знову" – є також і її фактичним переказом.

Такі книги-розслідування – дуже популярний у США жанр. Теппер і Томпсон під час збирання матеріалу провели десятки інтерв’ю з членами команди Байдена, чиновниками та співробітниками Білого дому. З усього цього (на радість конспірологам) постає картина великої змови та великої афери, ініціатором якої були найближчі радники Байдена – Майк Донілон і Стів Ріккеті, а також члени родини президента.



Справа наліво – радники Байдена Майк Донілон і Стів Ріккетті / Фото Haiyun Jiang / The New York Times

Чому? Бо в автори книги стверджують, що проблеми з когнітивним здоров’ям Байдена, тобто його погіршенням, почалися ще до першого строку і були пов'язані зі смертю від раку мозку старшого сина політика Бо Байдена у 2015 році. Начебто вже у 2017-му, коли той працював над мемуарами разом із письменником, було помітно, що йому важко зосередитися, пригадати деталі й втримати хід думок.

Ще відчутніше проблеми проявилися під час президентської кампанії 2020 року. Тоді Байден все ще був "живчиком" і добре показав себе на дебатах з Трампом, але міг впасти в ступор під час zoom-зустрічі з виборцями, після чого команді доводилося вирізати цілі шматки та монтувати відео так, щоб здавалося, що Байден адекватний. При цьому насправді Байден все більше нагадував "дідуся, якому не варто сідати за кермо автівки".

У 2022 році Байден став забувати імена і часто називав радника з нацбезпеки Джейка Саллівана Стівом, а директорку з комунікацій Білого Дому Кейт Бедінгфілд – просто Press. А ще – почав забувати суть законопроєктів, які щойно обговорював на засіданнях.

Та все ж Байден ще міг зібратися і показати "товар обличчям", як на тих же дебатах, але вочевидь це давалося президентові ціною великих зусиль.

Автори книги пишуть, що піком Байдена стали відвідини Києва в лютому 2023 року, коли президент США показав себе сміливим і сильним лідером, який не побоявся прибути в охоплену війною країну, ігноруючи ризики ракетних обстрілів. На думку журналістів, це був пік Байдена, після чого його когнітивний стан швидко почав погіршуватись.

Команда президента це бачила і, як стверджують Джейк Теппер та Алекс Томпсон, ухвалила рішення тримати Байдена якомога далі від преси та взагалі чужих очей. Йому змінили робочий графік – лише з 10:00 до 16:00, стали писати коротші виступи, щоб не доводилося довго стояти, і використовували низькі трапи для спуску з літака, щоб він знову не впав, як у березні 2021 року в Меріленді, а згодом це неодноразово повторювалося в різних місцях і за різних обставин. Пресслужба президента стала записувати деякі ролики з ним у режимі slow-mo, щоб приховати його повільність і незграбність.

Інцидент з Байденом в аеропорту, березень 2021 року: дивіться відео

Попри це команда Байдена не відмовилась від плану йти на другий строк і дозволила президенту взяти участь у виснажливій кампанії-2024.

Утім, приховати очевидне не вдалося – після успішних для Байдена праймеріз, де його участь була мінімізована, а їхній графік підігнаний максимально зручно для президента, прийшла пора відкритих дебатів із Трампом, де Байден був блідою тінню самого себе чотирирічної давнини. Але навіть після цього жахливого фіаско пройшов місяць перш ніж президент заявив про вихід із кампанії. А перед цим команда Байдена вперто пояснювала провал на дебатах недосипом і поганим самопочуттям через джетлаг.

Тож у його заміни – віцепрезидентки Гарріс були лише 3 місяці на те, щоб презентувати себе виборцям і переконати їх у тому, що вони мають проголосувати саме за неї. Це було надскладне завдання (якщо взагалі можливе), але, на думку авторів книги, Байден зробив ведмежу послугу Демократичній партії та знищив шанси Камали Гарріс або будь-якого іншого кандидата (якби були проведені чесні праймеріз) на загальну перемогу.

Дуже схоже, що сам Байден був упевнений, що зможе перемогти Трампа, відмовляючись визнавати, що занадто старий для цього. 8 липня 2024 року – за кілька тижнів до оголошення про вихід з президентської кампанії – він розіслав листа топам Демократичної партії та головним її спонсорам про те, що він у повному порядку і готовий до боротьби. Хоча нині зрозуміло, що це було абсолютно не так.

Що буде далі з Байденом і Трампом

Новини про стан здоров'я Байдена стали гарним подарунком для Трампа, який нарешті отримав підтвердження, що він хоч у чомусь правий.

До теми "Хтось приховує факти": Трамп заявив, що він здивований діагнозом Байдена

Виступаючи в Овальному кабінеті в понеділок, новий президент США після протокольних теплих слів підтримки та побажання Байдену одужати натякнув на змову і поставив під сумнів, чому хворобу його опонента не виявили раніше.

Цей тест є стандартним для практично будь-якої людини, яка проходить медогляд, хороший медогляд. У нас були лікарі в Білому домі та в Волтер Рід, який є фантастичною лікарнею. Я пройшов повне медичне обстеження, зокрема й когнітивні тести. Це той самий лікар, який сказав, що з когнітивними здібностями Джо все гаразд, що з ним все гаразд. Якщо це той самий лікар, який сказав, що з ним все гаразд, то це свідчить про сумну ситуацію. ... Лікар сказав, що з ним все гаразд. А виявилося, що це не так. Це дуже небезпечно,

– заявив Трамп 19 травня.

Те ж саме сказав віце-президент Джей Ді Венс, який побажав Байдену "найкращого" здоров'я, але заявив, що справедливо запитати, чи не приховували його радники його стан.

Незалежно від того, чи правильний час для цієї розмови зараз чи колись у майбутньому, ми дійсно повинні бути чесними щодо того, чи був колишній президент здатний виконувати свою роботу. Ви можете відокремити бажання, щоб він мав правильний результат зі здоров'ям, від визнання того, що чи були це лікарі, чи були це співробітники... Я не думаю, що він був здатний зробити хорошу роботу для американського народу,

– сказав Венс журналістам на борту літака ВПС США №2.

Що ж, не складно спрогнозувати, що книга Original Sin стане бестселером, конспірологи отримають підтвердження своїх теорій і, можливо, використають це як доказ всієї іншої маячні.

Команда Трампа, можливо, ініціює велике розслідування можливої змови, але нічого не досягне, бо Байден заздалегідь помилував від можливих репресій членів своєї родини та представників своєї команди. І якщо Трамп не доведе, що укази Байдена недійсні, бо були підписані автопеном, про який він розповідав кілька місяців тому, то все це не матиме жодного сенсу. А з огляду на те, що Байдену лікарі відводять близько року, подальші нападки та переслідування будуть неетичними навіть для такої людини, як Трамп.

І Трамп вже про це відкрито говорить. Зокрема, у себе в соцмережі чинний президент США вже поспішив написати, що Байден, виявляється, ні в чому не винен, а все погане робили "змовники".

Джо Байден не був прихильником відкритих кордонів, він ніколи не говорив про відкриті кордони, де злочинці всіх видів, форм і розмірів можуть вільно в'їжджати в нашу країну. Це була не його ідея відкрити кордони, майже зруйнувати нашу країну і коштувати нам сотні мільярдів доларів, щоб вигнати злочинців з нашої країни і пройти через процес, через який ми проходимо зараз. Саме люди, які знали, що у нього були когнітивні порушення, захопили "Автопен". Вони вкрали президентство і наразили нас на велику небезпеку. Це ЗРАДА на найвищому рівні! Вони зробили це, щоб знищити нашу країну. Джо Байден, якого всі знали, ніколи б не дозволив наркодилерам, членам банд і психічно хворим приїхати в нашу країну абсолютно безперешкодно і неперевірено. Все, що потрібно зробити, це подивитися його послужний список. Щось дуже серйозне має статися з цими зрадницькими головорізами, які хотіли знищити нашу країну, але не змогли, тому що з'явився я, – Трамп "викриває" чергову змову.

Також Трампу нині доведеться шукати нову мішень, на яку можна було б повісити всіх собак і звинуватити у всіх бідах як "головного попередника" чи ту саму "невістку", бо говорити "війна Байдена" чи "економіка Байдена" нині стало соромно. Але Трамп щось вигадає.