Зеленский может закончить войну с Россией, если захочет, – Трамп

Президент США Дональд Трамп снова сделал неоднозначное заявление. Он считает, что окончание войны в Украине напрямую зависит от Владимира Зеленского.

По словам Трампа Зеленский может завершить войны, а может и продолжить борьбу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение американского президента в соцсети Truth Social.

Что заявил Трамп о войне и Зеленском?

По мнению американского лидера, президент Украины Зеленский может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет. Или же продолжить борьбу.

Вспомните, как все начиналось. Не вернуть Обаму, который получил Крым (12 лет назад, без единого выстрела), – добавил он.

Также он отметил, что никакого вступления Украины в НАТО не будет.

"Некоторые вещи никогда не меняются" – подчеркнул Трамп.

В то же время он анонсировал "важный день" в Белом доме 18 августа. Ведь никогда не было там столько европейских лидеров одновременно. Трамп отметил, что для него и для Америки в целом это большая честь принимать их. Хотя, по его убеждению, фейковые СМИ якобы будут убеждать, что для Трампа – это большая потеря.

