Зеленский посетит Британию и станет первым иностранным лидером, которого примет новый премьер

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Великобританию и станет первым зарубежным гостем нового премьер-министра страны Энди Бернема.

Об этом сообщает The Guardian .

Что будут обсуждать Зеленский и Бернем?

В понедельник, 27 июля, Владимир Зеленский вместе с новым главой британского правительства посетит военно-морскую базу, где проходят подготовку украинских военных.

Во время визита Зеленский и Бернем встретятся с украинскими и британскими военными, принимавшими участие в международных учениях Sea Breeze. В них принимают участие представители 15 стран, а программа охватывает отработку противоминных мер и других морских операций в Черном море.

Второй этап учений, который проходил в Портленде, завершился в пятницу, 24 июля. В нем приняли участие более 200 украинских военнослужащих.

Бернем и Зеленский также планируют обсудить совместные проекты, в частности, Stone Cloak – систему радиоэлектронной борьбы, интеллектуальные права на которую Великобритания передала Украине, что позволило сразу использовать ее.

Как отмечают в The Guardian, тысячи таких устройств уже передали Украине для установки на беспилотники. Они предназначены для того, чтобы помешать российским системам противовоздушной обороны обнаруживать и поражать дроны.

Великобритания стоит с Украиной бок о бок, и наша поддержка остается непоколебимой. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем долговременного и справедливого мира для Украины,

– заявил Бернем.

Следует отметить, что Владимир Зеленский также был одним из первых мировых лидеров, с которыми Бернем пообщался после вступления в должность на прошлой неделе. Новый премьер пообещал сохранить курс Стармера на решительную поддержку Украины в ее борьбе против российского вторжения.

По данным, обнародованным канцелярией премьер-министра, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года общий объем британской помощи Украине достиг 25 миллиардов фунтов стерлингов, из которых 16 миллиардов фунтов составляет военная поддержка.