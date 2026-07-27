Про це повідомляє The Guardian.

Що обговорюватимуть Зеленський та Бернем?

У понеділок, 27 липня, Володимир Зеленський разом із новим главою британського уряду відвідає військово-морську базу, де проходять підготовку українські військові.

Під час візиту Зеленський і Бернем зустрінуться з українськими та британськими військовими, які брали участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze.Загалом у них беруть участь представники 15 країн, а програма охоплює відпрацювання протимінних заходів та інших морських операцій у Чорному морі.

Другий етап цьогорічних навчань, який проходив у Портленді, завершився у п'ятницю, 24 липня. У ньому взяли участь понад 200 українських військовослужбовців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Бернем і Зеленський також планують обговорити спільні проєкти, зокрема Stone Cloak – систему радіоелектронної боротьби, інтелектуальні права на яку Велика Британія передала Україні, що дозволило одразу використовувати її.

Як зазначають у The Guardian, тисячі таких пристроїв уже передали Україні для встановлення на безпілотники. Вони призначені для того, щоб завадити російським системам протиповітряної оборони виявляти та уражати дрони.

Велика Британія стоїть з Україною пліч-о-пліч, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо довготривалого та справедливого миру для України,

– заявив Бернем.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський також був одним із перших світових лідерів, з якими Бернем поспілкувався після вступу на посаду минулого тижня. Новий прем'єр пообіцяв зберегти курс Стармера на рішучу підтримку України в її боротьбі проти російського вторгнення.

За даними, оприлюдненими канцелярією прем'єр-міністра, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року загальний обсяг британської допомоги Україні сягнув 25 мільярдів фунтів стерлінгів, з яких 16 мільярдів фунтів становить військова підтримка.