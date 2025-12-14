В Берлине действует чрезвычайное положение в связи с визитом Зеленского, – Bild
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по американскому мирному плану, и в городе ввели чрезвычайное положение с повышенными мерами безопасности.
- В центре Берлина перекрыт ряд улиц, жителей призывают избегать правительственного квартала, а полиция повысила уровень охраны до самого высокого уровня.
В воскресенье, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для проведения переговоров по американскому мирному плану. На фоне визита в центре немецкой столицы ввели усиленные меры безопасности.
Для Зеленского создали самый высокий уровень безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Какие меры безопасности действуют в Берлине на фоне визита Зеленского?
По имеющейся информации, Зеленский уже прилетел в Германию. Американская делегация также находится в Берлине – ее представители прибыли еще утром. В связи с этим в городе действует чрезвычайное положение.
Для Зеленского действует уровень безопасности "0" – самый высокий! Это означает, что нападения или покушения следует ожидать. Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня,
– отмечает Bild.
Жителей города призывают избегать правительственного квартала. В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили, что ряд улиц будет перекрыт в течение всего дня.
"Ожидается перекрытие дорог в районе правительственного квартала. Подъездные пути будут заблокированы заграждениями и сотрудниками полиции. Водителям следует избегать этого района и выбирать объездные пути", – говорится в сообщении.
Также Bild напоминает о комплексе мер безопасности, которые применялись во время предыдущих визитов Зеленского, в частности 13 августа 2025 года. Среди них:
- размещение снайперов на крышах зданий, в частности на канцелярии, а также в вертолетах;
- герметизация канализационных люков;
- привлечение служебных собак для поиска взрывчатки;
- блокпосты, системы противодействия дронам и контроль воздушного пространства;
- патрулирование реки Шпрее полицейскими катерами и гидроциклами, а также участие правоохранителей из разных федеральных земель;
- полное перекрытие дорог в пределах правительственного и парламентского кварталов;
- задержки в работе метро, пригородных поездов и аэропорта BER – движение поездов может замедляться или временно останавливаться без предупреждения.
"Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с самым высоким уровнем риска без достаточного времени на подготовку. Столичная полиция обеспечит беспрепятственное проведение необходимых переговоров и безопасное продолжение поездки президента Украины и всех других гостей", – сказал пресс-секретарь партии "Деяние демократии" Бенджамин Ендро.
Зачем Зеленский приехал в Берлин?
В Берлине с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами встретится спецпредставитель США Стив Уиткофф.
На встрече ожидается присутствие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.