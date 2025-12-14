В Берлине действует чрезвычайное положение в связи с визитом Зеленского, – Bild

В воскресенье, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для проведения переговоров по американскому мирному плану. На фоне визита в центре немецкой столицы ввели усиленные меры безопасности.

Для Зеленского создали самый высокий уровень безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Смотрите также "Как и в 1938 году Судет будет недостаточно": Мерц сравнил Путина с Гитлером

Какие меры безопасности действуют в Берлине на фоне визита Зеленского?

По имеющейся информации, Зеленский уже прилетел в Германию. Американская делегация также находится в Берлине – ее представители прибыли еще утром. В связи с этим в городе действует чрезвычайное положение.

Для Зеленского действует уровень безопасности "0" – самый высокий! Это означает, что нападения или покушения следует ожидать. Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня,

– отмечает Bild.

Жителей города призывают избегать правительственного квартала. В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили, что ряд улиц будет перекрыт в течение всего дня.

"Ожидается перекрытие дорог в районе правительственного квартала. Подъездные пути будут заблокированы заграждениями и сотрудниками полиции. Водителям следует избегать этого района и выбирать объездные пути", – говорится в сообщении.

Также Bild напоминает о комплексе мер безопасности, которые применялись во время предыдущих визитов Зеленского, в частности 13 августа 2025 года. Среди них:

размещение снайперов на крышах зданий, в частности на канцелярии, а также в вертолетах;

герметизация канализационных люков;

привлечение служебных собак для поиска взрывчатки;

блокпосты, системы противодействия дронам и контроль воздушного пространства;

патрулирование реки Шпрее полицейскими катерами и гидроциклами, а также участие правоохранителей из разных федеральных земель;

полное перекрытие дорог в пределах правительственного и парламентского кварталов;

задержки в работе метро, пригородных поездов и аэропорта BER – движение поездов может замедляться или временно останавливаться без предупреждения.

"Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с самым высоким уровнем риска без достаточного времени на подготовку. Столичная полиция обеспечит беспрепятственное проведение необходимых переговоров и безопасное продолжение поездки президента Украины и всех других гостей", – сказал пресс-секретарь партии "Деяние демократии" Бенджамин Ендро.

Зачем Зеленский приехал в Берлин?