Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома и пресс-служба федерального правительства Германии, передает 24 Канал.
Что известно о предстоящей встрече?
По данным CNN, подобная встреча состоится в решающий момент, когда президент Дональд Трамп пытается закончить многолетнюю войну между Россией и Украиной, стремясь прекратить противостояние до конца года.
Согласно обнародованной информации, на вышеупомянутой встрече ожидается присутствие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Эти же лидеры ранее на этой неделе во время телефонного разговора сказали Трампу, что только украинцы могут решать, уступать ли территорию в рамках мирного соглашения с Россией,
– говорится в сообщении.
В то же время в Германии анонсировали визит украинского президента уже на понедельник, 15 декабря. Отмечается, что Мерц и Владимир Зеленский обсудят экономические вопросы и состояние мирных переговоров в Украине.
"Вечером к обсуждениям присоединятся европейские главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", – сказали в немецком правительстве.
Что этому предшествовало?
Напомним, в Париже представители США, Франции, Германии, Великобритании и Украины должны были встретиться 13 декабря для обсуждения мирного плана Трампа. Впрочем, впоследствии стало известно, что переговоры отменили.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики присоединятся к встрече во французской столице только если будет возможен прогресс в обсуждении мирного плана Вашингтона.