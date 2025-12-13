Он отметил, что Россия ведет агрессивную войну не просто против Украины, а против всей Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Европа видит в мирном плане Трампа российского "троянского коня", – Bloomberg

Как Мерц вспомнил Судеты в контексте Украины?

Канцер Германии Фридрих Мерц сравнил амбиции Путина с Гитлеровскими. Он вспомнил о последствиях Мюнхенского соглашения 1938 года, которое позволило Нацистской Германии получить Судетскую область Чехословакии в обмен на обещание мира. Тогда Германия нарушила его всего через полгода – в марте 1939 года – и оккупировала всю страну.

Это российская агрессивная война против Украины – и против Европы. И если Украина падет, она не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится,

– сказал Мерц.

Макрон, Мерц и Стармер поговорили с Трампом о войне в Украине