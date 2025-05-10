Зеленский заявил Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, – Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о готовности к прямым переговорам с Россией в случае достижения договоренности относительно 30-дневного прекращения огня между сторонами.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Axios, передает 24 Канал. Соответствующую позицию, по словам собеседников, он высказал во время телефонного разговора с американским лидером в субботу, 10 мая.

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Что сказал Зеленский Трампу о переговорах

По данным двух собеседников издания, ознакомленных с 15-минутным разговором между политиками, Владимир Зеленский и европейские лидеры сказали Дональду Трампу, что в случае достижения прекращения огня Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Кроме вышеупомянутого, по словам источников издания, они подчеркнули американскому президенту, что если российский диктатор Владимир Путин откажется от предложенного 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России.

Трамп, похоже, был доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией,

– сообщил Axios один из источников.

По словам другого собеседника, президент США был рад услышать, что все лидеры, которые с ним пообщались, поддерживают его предложения. Источник добавил, что теперь ожидают шаги России по этому поводу.

Напомним, что лидеры Британии, Германии, Польши и Франции прибыли в Киев для участия во встрече "Коалиции желающих". Затем они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий.