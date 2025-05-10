Об этом рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который состоялся после встречи "Коалиции желающих" в Киеве.

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Зеленский и Трамп провели разговор

В нем приняли участие все пятеро лидеров, которые прибыли в украинскую столицу.

По словам Зеленского, стороны согласовали общую позицию относительно безусловного прекращения огня на всех фронтах – в воздухе, на суше и на море.

Только что мы все вместе говорили с президентом Трампом. Мы согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ – очень нужна,

– подчеркнул Зеленский.

Мир возможно начать уже с понедельника

Глава МИД Украины отметил, что Украина и союзники готовы к по меньшей мере 30-дневному перемирию, начиная уже с понедельника.

Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам,

– заявил министр.

Также отмечается, что партнеры Украины поддерживают постоянную коммуникацию с Вашингтоном, а текущий контакт с командой Трампа демонстрирует общую заинтересованность в стабилизации ситуации.