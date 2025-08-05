Верховный суд Бразилии приказал отправить экс-президента Жаира Болсонару под домашний арест. Причиной стало нарушение политиком мер пресечения в рамках дела о попытке госпереворота, по подозрению в котором ему грозит более 40 лет заключения.

В частности, Болсонару пренебрег запретом на использование социальных сетей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о домашнем аресте Болсонару?

Запретить использование соцсетей бывшему бразильскому президенту, а также носить электронный браслет суд постановил в июле.

Но в воскресенье, 3 августа, в нескольких городах страны прошли акции сторонников Болсонару. Во время них политик использовал аккаунты своих союзников в соцсетях и сделал "явные призывы и подстрекательство к нападениям на Верховный федеральный суд".

Нет никаких сомнений, что мера пресечения была нарушена,

– сообщил Верховный судья Бразилии.

Так, установлено, что сын политика во время протестов включил отца на громкую связь, чтобы тот мог обратиться к сторонникам в Рио-де-Жанейро. Также он опубликовал соответствующее видео, но удалил его позже.

"Вопиющее игнорирование мер пресечения было настолько очевидным, что – и это стоит повторить – сам сын обвиняемого, сенатор Флавио Нантес Болсонару, решил удалить сообщение со своего аккаунта в Instagram, чтобы скрыть правонарушения", – добавил судья.

Поэтому на этот раз Болсонару запретили принимать посетителей. Его могут посещать только близкие родственники и адвокаты. Также полиции приказали изъять у экс-президента все телефоны.

Кроме того, лицам, которым будет разрешена встреча с Болсонару, тоже нельзя будет пользоваться телефонами, фотографировать или снимать видео.